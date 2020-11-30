Суд вынес приговор отцу, который бросил детей в аэропорту Шереметьево

Суд в Комсомольске-на-Амуре назначил один год и три месяца колонии общего режима 41-летнему Виктору Гаврилову, бросившему двоих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе этого года. Его признали виновным по статьям об оставлении в опасности и о краже. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

26 января прилетевший из Хабаровска Гаврилов оставил своих детей в Шереметьеве и пропал. В рюкзаке у мальчиков были их свидетельства о рождении и записка отца, в которой он признаётся, что не имеет средств, чтобы прокормить детей, и просит помочь сыновьям. Старшему мальчику девять лет, младшему шесть. За день до этого он украл с банковского счета знакомой пенсионерки 100 тысяч рублей.

Через несколько дней Гаврилов явился с повинной в Следственный комитет в городе Батайск Ростовской области.

Полиция нашла мать мальчиков Ольгу Пушкарёву, которая рассказала, что не общалась с бывшим мужем и не знала о произошедшем. Она выразила готовность забрать сыновей. Мать мальчиков также сообщила, что муж избивал её и детей, а после развода преследовал и не давал видеться с сыновьями.