"Важные истории": кража – самое частое преступление среди пенсионеров

Самое распространенное преступление среди российских пенсионеров — кража. По этой статье в 2019 году осудили 2111 человек. Чаще всего они крадут мелкие суммы денег или недорогие предметы: продукты, корм для животных, посуду, пишут издания "Важные истории" и "Четвертый сектор" со ссылкой на судебную статистику.



В 44 % случаев пенсионеры получают за кражу условное наказание.



"Значительный ущерб" в 38 % краж, совершённых пенсионерами, не превышает 10 тысяч рублей



Согласно приговорам за 2019 год, ущерб от каждой третьей кражи, совершённой пенсионерами с проникновением в жилище не превышает 2,5 тысячи рублей, а от каждой второй — пяти тысяч.



В тех случаях, когда суд признавал предварительный сговор с участием пенсионеров, ущерб от кражи больше чем в половине случаев не превышал пяти тысяч рублей.

Большинство тех, кто совершает кражи, "не имеет доступа к более дорогим, более ценным объектам", говорит директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. В этом, по его словам, Россия не отличается от других стран. При этом "какой-то сверхжестокости системы" в России Титаев не видит.

Суды, по его мнению, "умеют давать вполне пропорциональные наказания" — штрафы и условные сроки. "Надо учитывать, что условный срок для человека, который интенсивно работает, — это трагедия. Каждую командировку надо согласовывать, выезд за пределы региона — согласовывать, нельзя преподавать. Но для того, кто находится в других жизненных обстоятельствах, это, в общем, почти незаметное отягощение. Мы находимся на том уровне, что и должны быть с тем развитием социальной поддержки, что у нас есть. Можно либо наказывать [за совершённые преступления], либо поддерживать [чтобы преступлений не совершали]. И если мы настолько плохо умеем поддерживать, то примерно так и нужно наказывать", — полагает Кирилл Титаев.