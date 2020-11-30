Массовая "зомбификация". Почему выход из кризиса не будет легким

Что такое "компании-зомби" и как с ними собираются поступать в России, чем вызвана эйфория на мировых биржах и насколько она оправдана? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

На мировых финансовых рынках царит эйфория. На прошлой неделе инвесторы активно скупали рисковые активы – акции, нефть и промышленные металлы, валюты развивающихся стран. Индекс Dow Jones впервые за всю историю перевалил за 30 тысяч пунктов. Цена на нефть сорта Brent уходила выше 49 долларов за баррель.

Параллельно распродавались так называемые "защитные" активы. Тройская унция золота, которая еще в начале августа стоила больше 2 тысяч долларов, к концу прошлой недели упала в цене до менее чем 1 800. Биткоин, совсем немного не дойдя до исторического максимума, рухнул с 19 до 17 тысяч долларов. Абсолютное большинство участников рынка уверилось в том, что худшее позади. Кризис, если не кончился, то вот-вот завершится, а впереди стремительное восстановление мировой экономики и корпоративных прибылей.

Полная видеоверсия программы:

Опубликованные на прошлой неделе результаты опроса Reuters весьма красноречивы. 97 процентов участников рынка уверены, что рост продолжится еще от трех месяцев до более чем двух лет, и только 3 процента считают, что рынки уже выросли достаточно. При этом три четверти опрошенных ждут, как минимум, полугодового роста на фондовых рынках. В отношении скорости восстановления корпоративной выручки оптимизм более умеренный. Восстановления за шесть месяцев ожидает только 15 процентов респондентов. Остальные нацелены на более длительные сроки, хотя две трети уверены, что в следующем году процесс закончится.

Подобное расхождение между прогнозами относительно стоимости акций компаний и финансовых показателей тех же компаний объясняется щедростью ведущих Центробанков, которые продолжат печатать деньги. По оценке аналитиков Morgan Stanley, только в этом году "большая четверка", в которую входят американский Федеральный резерв, Европейский ЦБ, Банк Японии и Банк Англии, влила в мировую экономику за счет программ выкупа активов (или количественного смягчения) 8 с половиной триллионов долларов. А до конца 2022 года эта сумма вырастет еще на 5 триллионов.

Впрочем, главный источник оптимизма –это все-таки регулярно появляющиеся сообщения об эффективности, стоимости и планах использования вакцин против коронавируса. Четыре пятых опрошенных Reuters участников рынка строят свои прогнозы именно на этих сообщениях.

Можно себя успокаивать тем, что фондовым рынкам свойственно на несколько месяцев опережать состояние реальной экономики. Однако мне лично представляется весьма сомнительным, чтобы реальная экономика когда-нибудь даже в минимальной степени начала отвечать тем гипертрофированным ожиданиям, которые царят сегодня на фондовом рынке.

Своими сомнениями с нашей программой поделился и президент партнерства "Новый экономический рост" Михаил Дмитриев:

То, что сегодня происходит на фондовых рынках, больше всего напоминает бурный рост интернет-компаний в США в конце 90-х годов прошлого века. Тогда на американский рынок пришел массовый инвестор, не склонный слишком вникать ни в бизнес-модели, ни в финансовые показатели интернет-компаний. Главное было успеть купить акции, которые росли фантастическими темпами. Сегодня такая же картина наблюдается по всему миру, включая и Россию. Деньги на банковских депозитах хранить бессмысленно, а в странах с отрицательными ставками и вовсе убыточно. В поисках доходности люди идут на фондовый рынок и принимают решения, ориентируясь на моду, известность бренда или харизматичность основателя компании.

Этот биржевой дебют был лучшим для российских компаний после выхода на IPO компании Яндекс

Добавляет сходства и тот факт, что лидерами роста являются высокотехнологичные компании, акции которых расхватывают как горячие пирожки, не обращая внимания на финансовые показатели компаний. За примером далеко ходить не нужно. На прошлой неделе состоялось размещение акций компании Ozon, которое буквально взорвало рынок. Российский интернет-ритейлер разместил бумаги по верхней границе, получив более миллиарда долларов, а в первый день торгов на американской бирже Nasdaq стоимость депозитарных акций Ozon взлетела на 45 процентов. В результате капитализация компании перевалила за 7 миллиардов долларов. По оценке Bloomberg, этот биржевой дебют был лучшим для российских компаний после выхода на IPO компании Яндекс в 2011 году.

Но самое замечательное во всей этой истории заключается в том, что Ozon за все 22 года своего существования не принес ни копейки прибыли. Чистый убыток компании за первые 9 месяцев этого года составил 12 с лишним миллиардов рублей. В проспекте, направленном в американскую комиссию по ценным бумагам и биржам перед размещением акций, руководство компании честно пишет, что дивидендов никогда не платило и в обозримом будущем платить не собирается. Но это, похоже, сегодня мало кого беспокоит. Логику инвесторов объясняет аналитик компании "Финам" Леонид Делицын:

Я ничего не имею против компании Ozon. Скорее, наоборот, снимаю шляпу перед ее владельцами за то, что те очень грамотно воспользовались рыночной ситуацией и собрали с рынка более миллиарда долларов. Однако тот факт, что за 22 года своей работы Ozon так и не научилась приносить прибыль своим инвесторам, меня лично несколько настораживает. Ладно бы еще они были безусловными лидерами интернет-торговли в России, как Amazon в США или Aliexpress в Китае. Так ведь и этого нет. Сегодня на этой "поляне" в России толчется слишком много сильных игроков, готовых к любым ценовым войнам и самым жестким условиям конкуренции. И можно только гадать, кому из них удастся придавить остальных, чтобы со временем позволить себе поднять цены на свои услуги и начать приносить инвесторам классический дивидендный доход. И если уж выбирать фаворита в этой конкурентной борьбе, на Ozon я бы не поставил.

Им приходится занимать все больше и больше, чтобы продолжать свою работу и сохранять рабочие места

Что же до перспектив бурного восстановления мировой экономики, то пандемия коронавируса может смениться нашествием "зомби". Так называют компании, долги которых достигли такого уровня, что обслуживание этих долгов за счет основной деятельности своего бизнеса уже невозможно. Им приходится занимать все больше и больше, чтобы продолжать свою работу и сохранять рабочие места. Нынешний кризис резко увеличил число таких компаний в США, Европе, Китае. По оценке Bloomberg, в США "зомби" уже накопили долгов почти на полтора триллиона долларов. В начале пандемии из 3 тысяч крупнейших американских акционерных обществ около 200 превратились в зомби.

На прошлой неделе вышел очередной обзор российского Центрального банка. Позволю себе короткую выдержку из этого документа; "На текущей фазе кризиса можно ожидать активной реализации кредитных рисков. Важно, чтобы признание потерь по невозвратным кредитам не откладывалось на длительный срок, так как это может приводить к появлению "зомби-заемщиков" и препятствовать кредитованию эффективных компаний".

Понятно, что Роснефть или Газпром никто "топить" не будет, в какие бы долги они ни залезли. Речь не о так называемых системно-значимых компаниях и банках, а о тех самых частных предприятиях малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса. Фактически Банк России предлагает их банкротить, и это новое слово в борьбе с кризисом. Ведь до последнего времени спасать ради сохранения рабочих мест обещали всех.

Задолженность россиян перед банками и микрофинансовыми организациями выросла почти на 2 с половиной триллиона рублей

В "зомби", кстати, могут превращаться не только компании или банки, но и целые страны, а также отдельные домохозяйства, которые вынуждены постоянно наращивать долги, чтобы расплатиться по старым обязательствам. По данным ЦБ России, за первые девять месяцев этого года задолженность россиян перед банками и микрофинансовыми организациями выросла почти на 2 с половиной триллиона рублей, достигнув исторического максимума – 21 триллиона. Из которых почти триллион – так называемые "плохие долги", которые не обслуживаются более 90 дней. И что характерно, этот рост долговой нагрузки не только не ведет к росту потребления, но не способен даже остановить снижение уровня жизни в России. Вот, что говорит о доходах россиян глава Счетной Палаты Алексей Кудрин:

– Для меня, как экономиста проблема в том, что после того, как за последние лет пять до ковида уровень жизни у нас упал примерно на 10 процентов, то уже за этот год у нас падение будет снова очень высоким. Только по второму кварталу это больше 8 процентов падения жизненного уровня. В третьем квартале уже где-то 4 с половиной процента. У нас примерно на миллион прирастет число бедных. И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так вот сильно. Это означает, что будет нужно больше наш фокус обращать на тех людей, которым нужна поддержка, – заявил Кудрин.

Можно не сомневаться, что в случае, если с подачи российского ЦБ банки перестанут кредитовать слишком сильно обремененные долгами компании, страну накроет волна банкротств, которую предрекали еще летом. И это будет еще один удар по уровню жизни и реальным располагаемым доходам россиян.

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