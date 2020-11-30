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В Чечне заключены под стражу двое подозреваемых в нападении в 1999 году

Дорожный указатель на границе между Чечней и Дагестаном

Управление ФСБ по Чеченской республике задержало двоих участников нападения на военнослужащих федеральных сил в Шелковском районе у станицы Червлённая. Вооружённое столкновение произошло в октябре 1999 года, одиннадцать лет назад.

Как сообщает ТАСС, предполагаемые участники инцидента, уроженцы Чечни Асланбек Идалов и Саламбек Идалов, воевавшие одиннадцать лет назад в составе отрядов Басаева и Хаттаба, были задержаны при участии военнослужащих МВД и Росгвардии. По ходатайству следствия в связи с особой тяжестью совершенных преступлений суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

  • 4 октября 1999 года в ходе столкновения с боевиками у станицы Червлённая Шелковского района Чечни погибли 15 и получили ранения 28 военнослужащих.
  • В августе 2020 года в ходе пяти спецопераций на территории Ингушетии были убиты восемь человек, предположительные участники незаконных вооружённых формирований. Трое были задержаны. При проведении операции двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
  • Адвокаты и правозащитники в России обращают внимание на то, что нередко задержанные и арестованные, официально называемые "боевиками", заявляют во время судебных разбирательств, что на предварительном следствии давали показания под пытками.

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