В Чечне заключены под стражу двое подозреваемых в нападении в 1999 году

Управление ФСБ по Чеченской республике задержало двоих участников нападения на военнослужащих федеральных сил в Шелковском районе у станицы Червлённая. Вооружённое столкновение произошло в октябре 1999 года, одиннадцать лет назад.

Как сообщает ТАСС, предполагаемые участники инцидента, уроженцы Чечни Асланбек Идалов и Саламбек Идалов, воевавшие одиннадцать лет назад в составе отрядов Басаева и Хаттаба, были задержаны при участии военнослужащих МВД и Росгвардии. По ходатайству следствия в связи с особой тяжестью совершенных преступлений суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.