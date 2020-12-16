Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Археология

Археология. Власть из бункера: укрепился ли в 2020м российский режим?

Археология. Власть из бункера: укрепился ли в 2020м российский режим?
Embed
Археология. Власть из бункера: укрепился ли в 2020м российский режим?

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

В начале 2020-го российская власть столкнулась с серьезными вызовами: конституционная реформа, эпидемия, падение цен на нефть и курса рубля. Но по итогам года почти все риски минимизированы и режим еще больше закручивает гайки репрессий. В чем причины устойчивости режима, и каковы его перспективы?

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG