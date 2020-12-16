Археология. Власть из бункера: укрепился ли в 2020м российский режим?

В начале 2020-го российская власть столкнулась с серьезными вызовами: конституционная реформа, эпидемия, падение цен на нефть и курса рубля. Но по итогам года почти все риски минимизированы и режим еще больше закручивает гайки репрессий. В чем причины устойчивости режима, и каковы его перспективы?