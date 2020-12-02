В Пскове суд над обвиняемым в госизмене пройдет в закрытом режиме

В Пскове жителя города Печоры Сергея Лыхмуса, обвиняемого в государственной измене, будут судить на закрытом заседании в Псковском областном суде. Журналистов не пустят на заседания. Об этом корреспонденту сайта Север.Реалии сообщили в приемной суда.

Первое заседание пройдет 4 декабря. Из данных картотеки суда следует, что дело о госизмене будет рассматривать коллегия из трех федеральных судей. Информация об адвокате Сергея Лыхмуса засекречена.

Жителя города Печоры Псковской области Сергея Лыхмуса задержали в августе 2019 года. Лефортовский районный суд Москвы арестовал его. Известно, что Лыхмуса подозревают в госизмене. Дело проходит под грифом "секретно", поэтому постановление об избрании меры пресечения публиковать на сайте суда запрещено. Также не сообщается, в чем именно обвиняют жителя Печор. Последнее постановление о продлении Лыхмусу срока содержания под стражей Лефортовским районным судом датировано 6 июня 2020 года.

Родственники Лыхмуса в ответ на просьбы корреспондента Север.Реалии прокомментировать уголовное дело заблокировали переписку и сменили имена в соцсетях. По данным газеты "Псковская губерния", Лыхмус до ареста работал на печорской пилораме и периодически подрабатывал в Санкт-Петербурге охранником. На его страницах в соцсетях были опубликованы многочисленные фото из путешествий по прибалтийским странам. По данным эстонского издания Postimees, Лыхмус имел два гражданства: российское и эстонское.

Министерство иностранных дел Эстонии в 2019 году отмечало, что по просьбе Лыхмуса готово было оказать ему всестороннюю помощь. Однако ни он, ни его представитель, не обращались за консультациями в МИД.