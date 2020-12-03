Взлётный модуль китайского аппарата "Чанъэ-5" стартовал с Луны

Взлётный модуль китайского космического аппарата "Чанъэ-5" стартовал с Луны с грунтом на борту и вышел на целевую орбиту. Он должен пристыковаться к служебному модулю, который отправит капсулу с лунным грунтом на Землю. Об успешном старте сообщает Китайское национальное космическое управление.

В случае, если лунный грунт будет доставлены на Землю, Китай станет третьей страной в мире, кому удалось это сделать — после США и Советского Союза. Впервые это удалось сделать в 1969 году, в последний раз — в 1976 году.

Аппарат "Чанъэ-5" был запущен в космос 23 ноября. Он собрал грунт вблизи горной вершины Пик Рюмкера в северо-западной части Луны. Посадка капсулы с грунтом ожидается в середине декабря во Внутренней Монголии — автономном районе на севере КНР. Ожидается, что доставленный груз позволит учёным исследовать процессы формирования спутника Земли.

Китай активно участвует в новой лунной гонке – не позднее 2030 года страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а позже – построить на ней базу. Об аналогичных планах заявляла Россия. В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал "Директиву по космической политике", согласно которой НАСА планирует отправить пилотируемую миссию на Луну не позднее 2023 года.