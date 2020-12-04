В Киргизии на участие в выборах президента претендуют 20 человек

20 претендентов на пост президента Киргизии сдали в избирательную комиссию необходимое количество подписей и денежных средств - для регистрации кандидатами на выборах.

ЦИК сообщил об этом после того, как в полночь 4-го декабря истёк срок подачи документов. Теперь, перед тем как 15 декабря объявить окончательный список кандидатов, сотрудники комиссии займутся проверкой поступивших материалов. Каждый кандидат должен быть собрать не менее 30 тысяч подписей в свою поддержку и внести сумму в один миллион сом. Её эквивалент в долларах – примерно 11800.

Изначально о намерении участвовать в досрочных выборах ЦИК уведомили 65 человек.

Голосование назначили на 10 января на фоне политического кризиса, связанного с массовыми акциями оппозиции в начале октября против официальных результатов парламентских выборов. Недовольство привело к отставке правительства и уходу с поста президента Сооронбая Жээнбекова.

Садыр Жабаров, который в период протестов был освобождён из тюрьмы, где отбывал наказание за похищение политического соперника, был назначен членами парламента новым главой правительства, а после отставки Жээнбекова взял на себя президентские функции.

В середине прошлого месяца Жапаров временно сложил с себя полномочия исполняющего обязанности президента и премьер-министра – для участия в президентской выборной кампании.

В числе других претендентов на пост главы - экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев, лидер оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров, руководитель оппозиционной партии "Реформа" Клара Сооронкулова, экс-спикер парламента Канат Исаев, бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов, пишет "Интерфакс".