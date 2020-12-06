Во Франции "люди в чёрном" нарушили мирную демонстрацию

Столкновения полиции с десятками манифестантов на улицах Парижа произошли в минувшую субботу, когда тысячи французов выступили против законопроекта о безопасности.



Несколько десятков человек, одетых в чёрное и с закрытыми лицами, напали на полицейских и начали бить витрины и поджигать автомобили. Полиция ответила слезоточивым газом.

На 5 декабря в десятках городов Франции были запланированы акций против законопроекта, запрещающего фото- и видеосъёмку полицейских, жестоко расправляющихся с протестующими. Противники законопроекта заявляют, что власти намерены ограничить свободу прессы, которая должна информировать общество о злоупотреблениях и незаконных действиях полиции.



Еженедельные общенациональные акции протеста во Франции усилились после появления в интернете ведеокадров, на которых трое полицейских жестоко избивают чернокожего, музыкального продюсера.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что статья закона, вызвавшая столь массовое недовольство, будет изменена. Он дал интервью молодёжному новостному видеопорталу Brut. Президент Франции признал, что "есть полицейские, применяющие насилие", по его словам, они должны быть наказаны. Но это заявление не помогло сбить протестную волну.



В субботу, 5 декабря, тысячи манифестантов, включая участников антиправительственного движения "жёлтые жилеты", мирно проводили шествие, когда из их рядов выделилась группа людей, одетых в чёрное, с закрытыми лицами. Они начали забрасывать полицейских камнями и бутылками. Были разбиты несколько витрин. Полицейские ответили слезоточивым газом. 22 человека были задержаны.