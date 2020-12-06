Советские пристрастия. Памятник в Севастополе разозлил "белых" и "красных"

В Севастополе собираются установить памятник окончанию Гражданской войны в России. Открыть монумент планировали в ноябре — к столетнему юбилею эвакуации армии генерала Врангеля из Крыма. Но доделать не успели. К тому же из-за эпидемии коронавируса в городе запрещены все культурно-массовые мероприятия. Памятник, призванный стать символом исторического примирения "белых" и "красных", парадоксальным образом объединил их идейных наследников: он категорически не нравится ни первым, ни вторым.

Памятник завершению Гражданской войны устанавливают на улице Катерной, у самого моря. Место выбрано не случайно. В ноябре 1920 года из Севастополя отходили корабли и суда Черноморского флота, на которых покидали родину тысячи людей – тех, кто не принял Октябрьский переворот и активно сражался против большевиков. На этот берег эмигранты бросали прощальный взгляд.

Прямо напротив памятника, на другой стороне небольшой Карантинной бухты, – руины древнего города Херсонес, Таврический и собор Святого князя Владимира. Вид со смотровой площадки у монумента открывается весьма живописный. Неудивительно, что еще в 90-е годы эту часть побережья заполонили шикарные особняки за высокими заборами. Они соседствуют с заброшенным зданием ремонтного завода, напоминающим о советских временах. Теперь пейзаж дополнит монументальная композиция по мотивам событий столетней давности. "Все исторические эпохи у нас под окном", – шутят жители соседних улиц.

Торжественная церемония открытия нового памятника была намечена на 16 ноября. В последний момент ее перенесли на неопределенный срок. В первых числах декабря работы по благоустройству территории вокруг монумента все еще далеки от завершения. Рабочие укладывают тротуарную плитку и расстилают рулонный газон, всюду горы разрытой земли, по стройплощадке ездят экскаваторы.

Сам памятник уже стоит на положенном месте. Его элементы замотаны белой тканью, но их внешний облик угадывается. В центре композиции – пятнадцатиметровый пилон, на вершине которого установлена позолоченная фигура сестры милосердия. По задумке автора, скульптора Андрея Ковальчука, она олицетворяет собой Родину-мать. Слева и справа у подножия постамента – фигуры красноармейца и белогвардейца, названных братьями, разделенными войной. На лицевой стороне памятника размещена надпись: "Мы единый народ, и Россия у нас одна".

Сейчас в Севастополе действует так называемый ограничительный режим – до 15 января будущего года. Есть вероятность, что его продлят, поэтому, когда будет открыт мемориал, никто не знает. В профильных департаментах правительства Севастополя корреспонденту Радио Свобода рассказали, что не располагают информацией на этот счет. В Российском военно-историческом обществе сообщили, что торжественные мероприятия "предполагают участие первого лица" и что в связи с пандемией "непонятно пока, как это все организовать". В любом случае до конца этого года открытия ждать не стоит, отметили в организации.

Инициатором установки монумента выступило Российское военно-историческое общество (РВИО). Подобная идея впервые была высказана вслух вскоре после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Позже проект благословили президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский Кирилл. В 2017 году дело застопорилось – после того как против монумента выступили местные архитекторы, общественники и представители ветеранских организаций. Но спустя два года проекту дали второй шанс.

Концепция мемориала несколько раз менялась: его называли то "памятником примирению", то "памятником единению", но в конце концов сошлись на максимально нейтральной и обтекаемой формулировке – "памятник окончанию Гражданской войны". Тем не менее главный посыл остался неизменным: пора прекратить противостояние между "белыми" и "красными" и всем вместе строить новую Россию.

Председатель РВИО, экс-министр культуры РФ, а ныне помощник главы государства Владимир Мединский в сентябре прошлого года присутствовал при закладке первого камня на месте будущего памятника. "Мы старались сделать так, чтобы в мемориале не было ни правых, не виноватых. История всех давно примирила. И мы должны примириться со своей историей. Задача – не повторять ошибок", – объяснил он основную идею этого монумента. Установку памятника поддержал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков (он тоже приезжал в Севастополь на установку закладного камня).

Несмотря на призывы авторов проекта забыть старые обиды, современные сторонники и "красных", и "белых" мириться друг с другом абсолютно не готовы. Единственное, что их объединило в этой ситуации, – крайняя степень недовольства памятником.

Севастопольский общественный активист, атаман "Казачьей Черноморской сотни" Анатолий Марета заявил Радио Свобода, что установка общего памятника белогвардейцам и красноармейцам невозможна и недопустима. "Никакого примирения между теми, кто хочет быть богатым до безумия, и между теми, кто, извините, копошился в грязи, быть не может. Эта вражда – хуже той, что была между русскими и фашистами. Надо помнить, как вели себя белогвардейцы в годы Гражданской войны, как они вырезали целые деревни, включая детей, женщин и стариков, вели себя хуже фашистов", – изложил Марета свою версию исторических событий.

По его словам, установка "памятника примирению" нужна исключительно действующей власти, а не людям: "Эти господа строят свою, такую же господскую Россию, где одним всё, а другим – ничего, только рабский труд и минимум прав. Не думаю, что простой народ хотел бы объединять с ними усилия в построении такого государства. Для меня президент и его подручные – пустое место".

Концепция памятника абсурдна, но соответствует идеологическим установкам национал-большевистской доктрины

Доцент столичного Свято-Филаретовского института, кандидат исторических наук Кирилл Александров убежден, что севастопольский памятник свидетельствует не об окончании Гражданской войны в России – и тем более не о фальшивом примирении "белых" и "красных", – а о поверхностных исторических знаниях и советских идеологических пристрастиях тех лиц, которые выступили с инициативой установки подобного монумента, признали ее целесообразной и правильной:

– Это неумелая попытка связать несовместимое. Концепция памятника абсурдна, но соответствует идеологическим установкам национал-большевистской доктрины, которую стали популяризировать власти в РФ с конца 1990-х годов. Подобные установки преследуют цель приравнять в массовом сознании убийц к убитым. С таким же успехом можно "примирить" 2,5 млн заключенных, погибших за последующие 30 лет после Гражданской войны в большевистских тюрьмах, колониях и лагерях, с их охранниками и обслугой", – заявил историк в интервью Радио Свобода.

По словам Александрова, никакого примирения между "красными" и "белыми" в ХХ веке не состоялось и быть не могло, поскольку враждовавшие стороны отстаивали диаметрально противоположные ценности:

– Стратегическими результатами победы большевиков в Гражданской войне (хотя, возможно, и не все их сторонники ожидали подобных итогов) стало укрепление в России однопартийной диктатуры, торжество лицемерия, принудительного труда, НКВД, ГУЛАГа и колхозов, исчезновение целых социальных групп и слоев населения, расказачивание и раскрестьянивание – и перспектива неизбежных кровавых войн, в ходе которых наш народ понес чудовищные и невосполнимые потери. В свою очередь, "белые", независимо от политических взглядов на форму будущего государственного правления, сражались за традиционные ценности российского общества: от христианской культуры, человеческой солидарности и семейной традиции до важнейших социальных институтов, успешно выстроенных в царской России к 1917 году (независимая судебная власть, самоуправление, собственность, свобода предпринимательства и т. п.), – подчеркнул историк Кирилл Александров.

Еще одним серьезным поводом для недовольства памятником стало то, что местные власти даже не поинтересовались мнением горожан на этот счет. Ранее чиновники обещали провести общественные слушания, но так этого и не сделали. Летом этого года петицию против монумента подписали представители 23 общественных организаций Севастополя. Однако губернатор лишь отмахнулся от критиков: "Я встретился с молодежью, ветеранами, экспертами, архитекторами, "красными" и "белыми", и мы пришли к выводу, что точно эта тема не для дискуссий, и этот памятник имеет право быть".

– В том, что не спросили мнения севастопольцев, нет ничего удивительного. К народу в целом – не только к севастопольцам – относятся, по меньшей мере, наплевательски. У нас так принято. Этим людям нужны две вещи: во-первых, любой ценой продвинуть свою идеологию феодализма-капитализма, и во-вторых, хорошо заработать на этом подряде, – считает Анатолий Марета.

Много вопросов вызвало и художественное решение мемориала. Севастопольцы недовольны гигантоманией, которой одержимы авторы проекта: огромная стела плохо вписывается в окружающий ландшафт. К тому же ее установка явно идет вразрез с требованиями законодательства, запрещающими возводить капитальные объекты так близко к морскому берегу. Из этого непростого положения был найден "изящный" выход: многотонный мемориал провели по документам как "малую архитектурную форму".

По мнению Кирилла Александрова, монументальная композиция выдержана в абсолютно советском стиле. Память же белых воинов в эмиграции всегда увековечивалась в соответствии с русской христианской традицией, с которой севастопольский мемориал не имеет ничего общего.

Памятник окончанию Гражданской войны в России едва ли поможет консолидировать общество вокруг спорных моментов отечественной истории:

– На сегодня говорить о примирении белой и красной идеи сложно хотя бы и потому, что четкого понимания этих идей у современных россиян нет. Идеи революции 1917 года в нашей стране не отрефлексированы до настоящего времени, хотя и оказали первостепенное влияние не только на Россию, но и на мир в целом. Мы уже значительно спокойней относимся к революции, Ленину и большевикам, чем это было в постперестроечное время, а начало XX века видится уже как история, уроки которой изучены далеко не полностью. Поэтому установка памятников, заставляющих задуматься хотя бы из-за контраста фигур на монументе, положительна, – заявил в беседе с Радио Свобода профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

Вокруг памятника окончанию Гражданской войны в России появится благоустроенный сквер. Он станет частью нового культурно-образовательного кластера, который сейчас возводится на мысе Хрустальный. В его состав, по заверению городских властей, войдут театр оперы и балета, хореографическая академия, высшая школа музыкального и театрального искусств, художественная галерея, музеи, киноконцертные залы, парк, прогулочная набережная и многое другое.

Строительство кластера финансируется из федеральной казны, а вот территория вокруг "памятника примирению" благоустраивается на деньги из бюджета российской столицы. Москва выделила Севастополю 10 млн рублей на эти цели в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Непосредственно изготовление и установку памятника оплачивает РВИО на частные пожертвования.