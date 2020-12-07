Семьи жертв крушения SSJ-100 подали иск к производителям самолёта

Родственники жертв крушения пассажирского самолёта "Сухой Суперджет-100", происшедшего в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года и унесшего жизни 41 человека, обратились с иском о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Иск подан от имени родственников 15 погибших, судебные повестки уже вручили компаниям- ответчикам: "Аэрофлоту" и 7 иностранным фирмам – пяти французским, немецкой и американской, оборудование которых было установлено на российском самолёте.
Подготовка иска заняла больше года. По мнению истцов, причиной трагедии стало "несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите". Это и привело к отказу многих систем и последующей катастрофе.
Аварийная посадка SSJ-100 "была вызвана выходом из строя большого количества оборудования", заявил адвокат Давид Кухалашвили. Истцы решили привлечь к ответственности производителей этих комплектующих, так как они по закону несут ответственность за качество произведенной продукции, - добавил он. Конкретную сумму компенсации юристы не назвали. Однако, по словам одного из адвокатов, требования истцов "будут на порядок больше тех сумм, которые можно взыскать в российских судах по российскому законодательству по аналогичным искам".
- 5 мая прошлого года в московском аэропорту Шереметьево потерпел катастрофу пассажирский самолёт "Сухой Суперджет 100", выполнявший рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Мурманск. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Спастись удалось 37 пассажирам.
- Перед катастрофой в самолёт ударила молния – на борту включился режим прямого управления полетом, и бортовой компьютер перестал корректировать действия экипажа. Пилоты продолжили посадку и после начала отскоков самолёта от посадочной полосы, в результате у лайнера разрушилась стойка шасси, пробив топливный бак, возник пожар, охвативший всю хвостовую часть самолёта.
- Следственный комитет назвал причиной катастрофы ошибку пилота Дениса Евдокимова и предъявил ему обвинение. Пилот вину не признаёт и говорит, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности.
- "Сухой Суперджет 100" – первый гражданский лайнер, разработанный в России с нуля. С 2011 по 2018 год было поставлено 183 машины SSJ-100. Пользующиеся им авиакомпании жалуются на сложности с его эксплуатацией: низкий налёт, малый ресурс двигателя и долгую поставку деталей. Это заставило отказаться от самолёта всех иностранных заказчиков.
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