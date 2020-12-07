Семьи жертв крушения SSJ-100 подали иск к производителям самолёта

Родственники жертв крушения пассажирского самолёта "Сухой Суперджет-100", происшедшего в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года и унесшего жизни 41 человека, обратились с иском о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Иск подан от имени родственников 15 погибших, судебные повестки уже вручили компаниям- ответчикам: "Аэрофлоту" и 7 иностранным фирмам – пяти французским, немецкой и американской, оборудование которых было установлено на российском самолёте.

Подготовка иска заняла больше года. По мнению истцов, причиной трагедии стало "несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите". Это и привело к отказу многих систем и последующей катастрофе.

Аварийная посадка SSJ-100 "была вызвана выходом из строя большого количества оборудования", заявил адвокат Давид Кухалашвили. Истцы решили привлечь к ответственности производителей этих комплектующих, так как они по закону несут ответственность за качество произведенной продукции, - добавил он. Конкретную сумму компенсации юристы не назвали. Однако, по словам одного из адвокатов, требования истцов "будут на порядок больше тех сумм, которые можно взыскать в российских судах по российскому законодательству по аналогичным искам".