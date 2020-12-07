Цена сиюминутной выгоды. Кто и как платит за решения чиновников

Чем закончится рыночная эйфория и кто на самом деле виноват в том, что Санкт-Петербург лишили праздника? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Верховный суд Нидерландов в пятницу 4 декабря отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений по искам экс-акционеров ЮКОСа. Напомню: еще в июле 2014 года Гаагский арбитраж присудил нескольким компаниям, которые представляют права бывших акционеров ЮКОСа, компенсацию в размере 50 миллиардов долларов. Ее должно выплатить российское государство.

Это решение послужило основанием для исков, поданных в США, в ряде европейских стран и даже в Индии, о взыскании с России этих средств. За исками последовала череда арестов российского имущества и апелляционные иски уже со стороны России в судах все более высокой инстанции. С тех пор сумма с учетом пеней выросла до 57 миллиардов долларов, однако взыскать ее с России не так просто.

Полная видеоверсия программы:

С тем, что права акционеров ЮКОСа были нарушены, давно уже никто не спорит. Защита, как правило, строится на том, что арестованное имущество было не совсем государственным по формальным признакам. Еще адвокаты настаивают, что рассматриваемые дела не входят в компетенцию тех судов, куда иски подавались. Судебные разбирательства могут продлиться еще не один год, пени продолжат увеличивать сумму, которую должны получить бывшие акционеры ЮКОСа, а нанятые Россией юристы за многомиллионные гонорары продолжат прятать российское государственное имущество за границей и выводить его из-под ареста.

Главным бенефициаром разрушения ЮКОСа, лучшей на тот момент нефтяной компании России, стала "Роснефть" и ее глава Игорь Сечин. А вот расплачивается вся страна – имиджем, деловым и инвестиционным климатом, оттоком капитала, эмиграцией "креативного класса". Да и та политическая система, которая сложилась сегодня в России, во многом была предопределена "делом ЮКОСа".

Видимо, так случайно совпало, но в тот же день Министерство финансов России объявило о разрыве соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Россия настаивает на повышении до 15 процентов налога на вывод средств из страны в виде дивидендов и процентных платежей. Сейчас эффективная ставка налога, по оценке главы ведомства Антона Силуанова, составляет от 2 до 3 процентов. Ранее на российские условия вынуждены были согласиться Кипр и Люксембург. Соглашение с Мальтой также в процессе денонсации, но окончательное решение власти островного государства пока не приняли.

Пока все эти новости ни на рубль, ни на российские акции особо не влияют

Вне зависимости от того, примут ли власти Нидерландов российские условия, бизнес российских компаний, которые предпочли открыть свой головной офис именно в этой стране, станет менее рентабельным. А таких фирм немало. К ним, например, относятся компании "Яндекс" и "Вымпелком". Пока все эти новости ни на рубль, ни на российские акции особо не влияют. В финансовом мире продолжает царить эйфория, которая связана с началом вакцинации от коронавируса и надеждами на новую порцию фискальных стимулов в США.

Инвесторы, не разбирая, скупают все подряд: акции "компаний-зомби", рубль и другие высокодоходные валюты, криптовалюты, нефтяные контракты, "мусорные облигации". Курс доллара в пятницу впервые с начала сентября опустился ниже 74 рублей, евро – ниже 90. А индекс РТС вернулся к значениям, которые были в начале марта, еще до первой волны коронавируса в России.

Наши акции будут мгновенно размазаны, как суфле после удара кувалды!

Про американские индексы – они чуть ли не ежедневно обновляют исторические максимумы. Аналитики Deutsche Bank отмечают, что отношение цены акций к прибыли компаний на прошлой неделе превысило уровень, достигнутый накануне Великой депрессии. Хотя рекорд, поставленный "пузырем доткомов" в 2000 году, пока не достигнут. Так что рынкам еще есть куда стремиться.

О том, что все это веселье рано или поздно может плохо кончиться, заговорили даже те, кому раньше это было совсем не свойственно. Вот, например, выдержка из письма, которое Илон Маск разослал сотрудникам своей компании Tesla:

"В такое время, как сейчас, когда акции нашей компании достигают новых высот, может показаться, что осторожность в расходах не так важна. Это определенно не так...Наша рентабельность очень низка и в прошедшем году составила около 1%. Инвесторы дают нам большой аванс в расчете на будущую прибыль. Но если в какой-то момент они решат, что этого не произойдет, то наши акции будут мгновенно размазаны, как суфле после удара кувалды!"

Как лопаются финансовые пузыри и к чему это приводит, мы за последнюю четверть века видели не раз. История с массовой вакцинацией будет отыграна рынками гораздо раньше, чем эта вакцинация даже в развитых странах станет по-настоящему массовой.

Из-за отсутствия туристов не просто драматически снизился уровень жизни, а начался массовый голод

Пока же о победе над коронавирусом и его последствиями говорить еще слишком рано. По всему миру до сих пор действуют серьезные ограничения, которые самым негативным образом отражаются на доходах бизнеса и населения, не связанных с финансовыми спекуляциями. В пятницу телеканал Al-Jazeera сообщил, что на индонезийском острове Бали из-за отсутствия туристов не просто драматически снизился уровень жизни, а начался массовый голод. До весны 2020 года, когда остров закрыли для туристов, их обслуживание обеспечивало 60 процентов ВВП Бали. Сейчас с проблемой недоедания столкнулись все города и поселки острова, а индонезийские власти пока не в состоянии решить эту проблему.

В России о массовом голоде говорить не приходится. Но бизнес, в той или иной степени завязанный на обслуживание туристов, несет невосполнимые потери. А власти регионов, в бюджете которых туризм занимает не последнее место, далеко не всегда отличаются умом и сообразительностью. Особенно ярко это видно на примере "культурной столицы" Санкт-Петербурга, где на Новый год будут действовать самые жесткие ограничения.

На прошлой неделе Санкт-Петербург стал не только северной и культурной, но еще и "коронавирусной столицей" России. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, заболеваемость в городе к минувшей пятнице в два с лишним раза превышала среднероссийский показатель. На самом деле, если соотнести названные ею же цифры – менее 19 человек на 100 тысяч в среднем по стране и 69 с лишним человек в Петербурге – то "два с лишним раза" превратятся в 3,7. Но главное в том, что городская система здравоохранения перестала справляться. Коечный фонд в Петербурге, по словам той же Голиковой, заполнен более чем на 90 процентов, и тяжелых больных класть просто некуда.

Городские власти совершенно сознательно делают все, чтобы туристы на новогодние праздники не приехали

В этих условиях губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Смольного о коронавирусных ограничениях. Самые жесткие меры будут действовать с 30 декабря по 3 января. Все эти пять праздничных дней в Питере запретят работать кафе и ресторанам, музеям и даже зоопарку. Экскурсионные автобусы также оказались под запретом. Городские власти совершенно сознательно делают все, чтобы туристы на новогодние праздники в Петербург не приехали. О чем честно заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Как эти ограничения воспринял местный бизнес, расскажет наш корреспондент в Петербурге Антон Гуськов:

Попытки властей Петербурга переложить ответственность за новогодние ограничения на организаторов двух концертов рэпера Басты выглядят дико. Про высокую вероятность второй волны эпидемии врачи заговорили еще летом. Кривая заболеваемости в России, в том числе и в Петербурге, поползла вверх примерно два месяца назад – в конце сентября-начале октября. Уже тогда было очевидно, что, в отличие от весны (тогда на горизонте маячило относительно благоприятное с точки зрения распространения респираторных заболеваний лето), осенью и зимой ничего хорошего ждать не приходится.

Большинство введенных весной мер поддержки свое действие прекратили

Еще в октябре ряд европейских стран ввели довольно жесткие ограничительные меры именно с тем прицелом, чтобы к Рождеству их снять и дать людям по-человечески провести главный праздник года, а малому и среднему бизнесу, для которого в этот период "день год кормит" – заработать.

В России же формально решение о тех или иных ограничениях еще весной отдали на откуп региональных властей. При этом весь октябрь и половину ноября не проходило недели, чтобы президент или его пресс-секретарь не выступали с заявлениями о том, то никакого нового локдауна не требуется, а значит ни о каких дополнительных мерах поддержки речи быть не может. Более того, с 1 ноября большинство введенных весной мер поддержки свое действие прекратили.

Власти регионов согласно кивали и ограничивались полумерами в надежде на то, что проблема как-нибудь сама собой рассосется. Не идти же в самом деле к Путину из-за такой ерунды, как рост смертей или нехватка больничных коек для тяжелых больных. Русским же языком было сказано: никаких локдаунов не будет, потому что в бюджете второй волны не предусмотрено.

Вот и в Петербурге ее до последнего времени предусмотрено не было. А когда стало очевидно, что город на Неве после новогоднего нашествия туристов может стать причиной новой, теперь уже третьей волны, которая накроет страну, его решили закрыть. Но опять же – не прямыми запретами, как поступили бы в Китае или в Европе, где закрывались целые области и провинции, а при помощи полумер. Они, конечно, на порядок менее эффективны, но зато не требуют ни дополнительных расходов, ни дорогостоящих организационных усилий. И виноват во всем этом, оказывается, рэпер Баста.

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