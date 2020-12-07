Исследование: импортозамещение продуктов не достигло заявленных целей

Россия не смогла достичь целей программы импортозамещения продовольствия, включая замещение продуктов, запрещённых ко ввозу согласно так называемым контрсанкциям, введенным в августе 2014 года, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства.

Стратегия импортозамещения, рассчитанная до 2020 года, была принята в 2012 году. На её основе в 2014 году ввели эмбарго на европейские продовольственные товары. Однако к концу 2020 года импорт молочной продукции сократился только на 20% вместо запланированных 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо 20%. Ввоз овощей должен был уменьшиться на 70,3%, в действительности же он снизился на 27%.

Выпавший импорт компенсируется не собственным производством, а импортом из третьих стран. Так, основным поставщиком молочной продукции вместо стран Евросоюза (до эмбарго на долю ЕС приходилось 43%) стала Беларусь — 79% против 39% до санкций. Беларусь заменила ЕС и в поставках мяса в Россию. Сейчас ее доля в структуре импорта в Россию составляет 29% против 12% в 2013 году.

Эксперты также пришли к выводу, что импорт из стран, ввоз откуда не запрещен, обернулся реэкспортом подсанкционной продукции. Так, после отказа от покупки рыбы в Норвегии Россия стала закупать продукцию в Чили, а та увеличила поставки рыбы из Норвегии втрое. Эквадор, откуда сейчас завозится 22% фруктов, увеличил закупки продукции в Европе в семь раз.