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Археология

Археология. Феномен Трампа: каково наследие трампизма в Америке и в мире?

Археология. Феномен Трампа: каково наследие трампизма в Америке и в мире?
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Археология. Феномен Трампа: каково наследие трампизма в Америке и в мире?

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Дональд Трамп, видимо, покидает Белый дом, но трампизм остается важным фактором мировой политики. Чем было вызвано избрание Трампа и как он изменил Америку? Продолжится ли популистская революция в мире? Почему Трамп был так популярен в России? И возможно ли его возвращение в Белый дом в 2024-м.

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