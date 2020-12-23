Археология. Феномен Трампа: каково наследие трампизма в Америке и в мире?

Дональд Трамп, видимо, покидает Белый дом, но трампизм остается важным фактором мировой политики. Чем было вызвано избрание Трампа и как он изменил Америку? Продолжится ли популистская революция в мире? Почему Трамп был так популярен в России? И возможно ли его возвращение в Белый дом в 2024-м.