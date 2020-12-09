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Следственный комитет возбудил уголовное дело после статьи Радио Свобода о главе подмосковного Клина

Алёна Сокольская

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств после публикации Радио Свобода о фиктивном трудоустройстве знакомых главы подмосковного Клина. Об этом сообщается в ответе Главного следственного управления ведомства по Московской области на запрос радиостанции.

В августе Радио Свобода опубликовало расследование о том, что глава Клинского района Московской области Алёна Сокольская, в прошлом глава клинского Департамента образования, фиктивно устраивала на работу в детские сады Клина свою прислугу, знакомых и родственников (один из них даже работал одновременно в полиции и в детском саду).

В ответе на запрос РС сообщается, что после публикации возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Обвинение пока никому не предъявлено, уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

  • В 2018 году после расследования Свободы о незадекларированной недвижимости супругов в Испании в отставку подал муж Сокольской Александр Козлов, тогда прокурор Тульской области. Никакого дела в отношении него возбуждено не было, он ушёл на пенсию. Позже у супругов нашлись незадекларированные квартиры в элитном комплексе в Турции.

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