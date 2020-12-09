Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств после публикации Радио Свобода о фиктивном трудоустройстве знакомых главы подмосковного Клина. Об этом сообщается в ответе Главного следственного управления ведомства по Московской области на запрос радиостанции.

В августе Радио Свобода опубликовало расследование о том, что глава Клинского района Московской области Алёна Сокольская, в прошлом глава клинского Департамента образования, фиктивно устраивала на работу в детские сады Клина свою прислугу, знакомых и родственников (один из них даже работал одновременно в полиции и в детском саду).

В ответе на запрос РС сообщается, что после публикации возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Обвинение пока никому не предъявлено, уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.