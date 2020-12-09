Трое депутатов Государственной думы внесли на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий засекречивать данные сотрудников правоохранительных органов, контролирующих организаций, судей и их близких. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Законопроект позволяет скрывать сведения об имуществе сотрудников Росгвардии, ФСИН, ФСБ, СВР, налоговиков, сотрудников Счётной палаты, Росфинмониторинга, работников контрольных органов Администрации президента. По мнению авторов законопроекта, распространившаяся практика публикации об обстоятельствах частной жизни сотрудников этих органов и военных "негативно влияет на осуществление ими своих полномочий".

Сейчас запрет на распространение их данных может быть введён, если существует угроза их безопасности. Законопроект позволяет делать это по решению руководителей ведомств, в исключительных случаях запрет может быть распространён и на неопределённый круг "иных лиц".

Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", "Ведомостями" и изданием Znak, отмечают, что законопроект фактически направлен против независимых антикоррупционных расследований, которые проводят СМИ и некоммерческие организации. Один из них отмечает, что после введения запрета на основании расследований можно будет официально не возбуждать антикоррупционные дела — так как они не могут возбуждаться на основе фактов, добытых незаконным путём.