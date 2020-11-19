СМИ назвали бывшего замглавы АСВ бенефициаром санации банков

"Медуза" совместно с изданиями "Проект" и VTimes назвали бывшего заместителя главы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова автором схем хищения средств при санации банков и отзыве банковских лицензий. Имя Мирошникова регулярно упоминается в показаниях по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Два действующих банкира полагают, что основным источником "заработка" для замдиректора госкорпорации могли быть банкротства банков после отзыва лицензии.
- Полковник ФСБ Черкалин был задержан весной 2019 года, при обыске в его доме обнаружили 12 миллиардов рублей. Сразу после этого из России уехал замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников, который работал в тесной связке с Черкалиным и имя которого стало фигурировать в документах уголовного дела полковника.
- Черкалин обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере. За время расследования в деле появилось около 10 эпизодов преступной деятельности, связанных с банками, а сам Черкалин заявил, что большая часть найденных у него денег принадлежат Мирошникову, писали "Открытые медиа". Он же, по версии полковника, был автором преступных схем.
"У банка отзывается лицензия, и тут же в нем меняется все: охранная компания, юристы, бухгалтера. На эти места назначаются свои люди", - рассказал банкир, прошедший через отзыв лицензии. Для работы с банками, лишенными лицензии, у АСВ есть специальные аккредитованные организации, которые отбирались по очень непрозрачной процедуре, а услуги внешних юристов, за подбор который отвечал именно Валерий Мирошников, щедро оплачивались - от 8,5 до 10 миллионов рублей ежемесячно.
Практика АСВ по продаже имущества обанкротившихся банков тоже вызывала вопросы. Например, в ноябре 2016 года агентство продало доставшийся ему от Пробизнесбанка банк "Пойдём!" на закрытых торгах по цене в два раза дешевле начальной - за 380 миллионов рублей вместо 770 миллионов. А покупатель - "Совкомбанк" - вскоре перепродал этот банк топ-менеджерам дочернего банка АСВ - "Российского капитала". При этом еще до того, как "Пробизнесбанк" лишился лицензии, владельцы обсуждали продажу банка "Пойдем!" с группой ВТБ за три миллиарда рублей.
Деньги на латание финансовых дыр в проблемных банках тоже шли через АСВ: агентство выдавало их санаторам под 0,51% годовых. Всего на санацию банков потратили два триллиона рублей, две трети из которых - после 2013 года. Агентство решало и то, кто именно из банкиров будет санатором проблемного банка: при этом "согласившиеся" банкиры могли решить собственные проблемы за счет денег от АСВ и перевесить собственные плохие кредиты на санируемый банк.
Конкурсы по выбору санатора зачастую были имитацией: несколько участников конкурса на санацию банка "Траст" признавались, что подавали заявку, понимая, что "негласное решение уже принято". За право стать санатором приходилось платить "откаты" топ-менеджерам АСВ - от 3 до 5% выделенной на санацию суммы.
Один из уехавших банкиров считает, что откаты должен был получать и "кто-то в ЦБ", но кто именно, он не знает. "Это все должно было работать в связке: ЦБ - АСВ - банковские отделы МВД - банковский отдел ФСБ, - рассуждает собеседник "Медузы", близкий к ФСБ, - видимо, стержнем были АСВ и ФСБ, а основным исполнителем - Мирошников, поэтому он и сбежал сразу из страны. Теперь все упирается в него, а остальные, в том числе ЦБ, - за кадром".
- Изучив переписку Черкалина с Мирошниковым, следствие планировало допросить заместителя директора АСВ в качестве свидетеля, но тот на допрос не явился, покинув страну сразу после задержания Черкалина. Спустя два с половиной месяца АСВ сообщило о его отставке без указания ее причин.
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