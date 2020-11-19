СМИ назвали бывшего замглавы АСВ бенефициаром санации банков

"Медуза" совместно с изданиями "Проект" и VTimes назвали бывшего заместителя главы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова автором схем хищения средств при санации банков и отзыве банковских лицензий. Имя Мирошникова регулярно упоминается в показаниях по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Два действующих банкира полагают, что основным источником "заработка" для замдиректора госкорпорации могли быть банкротства банков после отзыва лицензии.

Полковник ФСБ Черкалин был задержан весной 2019 года, при обыске в его доме обнаружили 12 миллиардов рублей. Сразу после этого из России уехал замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников, который работал в тесной связке с Черкалиным и имя которого стало фигурировать в документах уголовного дела полковника.

Черкалин обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере. За время расследования в деле появилось около 10 эпизодов преступной деятельности, связанных с банками, а сам Черкалин заявил, что большая часть найденных у него денег принадлежат Мирошникову, писали "Открытые медиа". Он же, по версии полковника, был автором преступных схем.

"У банка отзывается лицензия, и тут же в нем меняется все: охранная компания, юристы, бухгалтера. На эти места назначаются свои люди", - рассказал банкир, прошедший через отзыв лицензии. Для работы с банками, лишенными лицензии, у АСВ есть специальные аккредитованные организации, которые отбирались по очень непрозрачной процедуре, а услуги внешних юристов, за подбор который отвечал именно Валерий Мирошников, щедро оплачивались - от 8,5 до 10 миллионов рублей ежемесячно.

Практика АСВ по продаже имущества обанкротившихся банков тоже вызывала вопросы. Например, в ноябре 2016 года агентство продало доставшийся ему от Пробизнесбанка банк "Пойдём!" на закрытых торгах по цене в два раза дешевле начальной - за 380 миллионов рублей вместо 770 миллионов. А покупатель - "Совкомбанк" - вскоре перепродал этот банк топ-менеджерам дочернего банка АСВ - "Российского капитала". При этом еще до того, как "Пробизнесбанк" лишился лицензии, владельцы обсуждали продажу банка "Пойдем!" с группой ВТБ за три миллиарда рублей.

Деньги на латание финансовых дыр в проблемных банках тоже шли через АСВ: агентство выдавало их санаторам под 0,51% годовых. Всего на санацию банков потратили два триллиона рублей, две трети из которых - после 2013 года. Агентство решало и то, кто именно из банкиров будет санатором проблемного банка: при этом "согласившиеся" банкиры могли решить собственные проблемы за счет денег от АСВ и перевесить собственные плохие кредиты на санируемый банк.

Конкурсы по выбору санатора зачастую были имитацией: несколько участников конкурса на санацию банка "Траст" признавались, что подавали заявку, понимая, что "негласное решение уже принято". За право стать санатором приходилось платить "откаты" топ-менеджерам АСВ - от 3 до 5% выделенной на санацию суммы.

Один из уехавших банкиров считает, что откаты должен был получать и "кто-то в ЦБ", но кто именно, он не знает. "Это все должно было работать в связке: ЦБ - АСВ - банковские отделы МВД - банковский отдел ФСБ, - рассуждает собеседник "Медузы", близкий к ФСБ, - видимо, стержнем были АСВ и ФСБ, а основным исполнителем - Мирошников, поэтому он и сбежал сразу из страны. Теперь все упирается в него, а остальные, в том числе ЦБ, - за кадром".