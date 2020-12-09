В Орле возбуждено дело против трёх последователей Свидетелей Иеговы

В Орле возбуждено уголовное дело в отношении трёх последователей запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы".

Об этом в среду сообщило региональное управление Следственного комитета. Дело квалифицировано по статье об организации деятельности экстремистского объединения.

Как отмечает следствие, подозреваемые, будучи членами совета старейшин орловского собрания Свидетелей Иеговы, способствовали продолжению деятельности запрещённой группы.

С ними проводятся следственные действия. О задержании подозреваемых не говорится.

Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил её деятельность в 2017 году. Это привело к тому, что на десятки верующих приверженцев международного религиозного объединения в России были заведены уголовные дела. Счёт отправленных под стражу идёт на десятки. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки во время допросов.