В Мосгорсуде проведут проверку после смены руководителя

Новый глава Мосгорсуда Михаил Птицын, в октябре сменивший на этом посту Ольгу Егорову, назначил проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству судебной системы.

Птицын также планирует заменить руководство и персональный состав в ключевых московских судах, а именно в тех, которым подсудны основные следственные органы: в Басманном, Пресненском и Тверском судах.

Один из источников РБК уточнил, что речь идет скорее о ротации, нежели о "зачистке". Птицын пока остерегается радикальных кадровых решений. Пока остаются на своих должностях два прежних заместителя председателя Мосгорсуда – курирующий уголовную коллегию Дмитрий Фомин и цивилист Наталья Афанасьева; срок их полномочий истекает через несколько лет. При этом всего в Мосгорсуде четыре ставки заместителя председателя, и на замещение двух из них сейчас идет конкурс. Одна из ставок освободилась в октябре этого года, когда одновременно с Егоровой истек шестилетний срок полномочий у Михаила Панарина, а вторая пустует уже более года после отставки Елены Базьковой.

Один из источников РБК говорит о намерении Птицына обновить апелляционные составы Мосгорсуда, чтобы избавить его от репутации "мосгорштампа", которую он заслужил почти за сплошное утверждение решений первой инстанции, многие из которых впоследствии отменялись или изменялись в кассационной инстанции.