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В Мосгорсуде проведут проверку после смены руководителя

Мосгорсуд

Новый глава Мосгорсуда Михаил Птицын, в октябре сменивший на этом посту Ольгу Егорову, назначил проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству судебной системы.

Птицын также планирует заменить руководство и персональный состав в ключевых московских судах, а именно в тех, которым подсудны основные следственные органы: в Басманном, Пресненском и Тверском судах.

Один из источников РБК уточнил, что речь идет скорее о ротации, нежели о "зачистке". Птицын пока остерегается радикальных кадровых решений. Пока остаются на своих должностях два прежних заместителя председателя Мосгорсуда – курирующий уголовную коллегию Дмитрий Фомин и цивилист Наталья Афанасьева; срок их полномочий истекает через несколько лет. При этом всего в Мосгорсуде четыре ставки заместителя председателя, и на замещение двух из них сейчас идет конкурс. Одна из ставок освободилась в октябре этого года, когда одновременно с Егоровой истек шестилетний срок полномочий у Михаила Панарина, а вторая пустует уже более года после отставки Елены Базьковой.

Один из источников РБК говорит о намерении Птицына обновить апелляционные составы Мосгорсуда, чтобы избавить его от репутации "мосгорштампа", которую он заслужил почти за сплошное утверждение решений первой инстанции, многие из которых впоследствии отменялись или изменялись в кассационной инстанции.

  • Ольга Егорова возглавляла Мосгорсуд с 1999 года и ушла в отставку в октябре 2020 года, когда подошел к концу очередной шестилетний срок ее полномочий. Егорова не стала выдвигать свою кандидатуру на переизбрание и перешла на работу в мэрию Москвы на специально созданную под нее должность советника мэра по взаимодействию с судами.
  • В декабре 2019 года Второй кассационный суд вынес частное определение в адрес Егоровой из-за "формального подхода Мосгорсуда" при рассмотрении жалобы на продление ареста фигурантам дела о хищениях из банка "Российский кредит". Верховный суд согласился с решением кассационного суда, указав на "недостаточный уровень организации работы Московского городского суда".

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