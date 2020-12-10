Путин одобрил идею российского суда по правам человека

Президент Владимир Путин поддержал идею создания специального российского суда по правам человека. С таким предложением на встрече Путина с членами СПЧ выступил почетный президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" Евгений Мысловский.

Мысловский высказал несколько идей по улучшению российской системы правосудия, в том числе предложения по реформе институтов следственного судьи или специального прокурора. Но, как заметил Мысловский, эти предложения не решат всех проблем, так как эти институты встроены в систему, а для изменения законодательства потребуются большие финансовые и временные затраты. "Для внешнего сторожа лучше всего подошла бы структура российского суда по правам человека. У нас его нет", — отметил правозащитник.

"Вашу идею о создании российского суда по правам человека надо проработать. Все такие институты требуют и финансирования, и изменения системы определенные. Это то же самое. Но в принципе, мне кажется идея сама по себе правильная", — сказал Путин.

Сейчас россиянин, не получивший правосудия внутри страны, вправе обратиться в Европейский суд по правам человека. Поправки к Конституции позволяют России не исполнять решения ЕСПЧ, но пока страна редко пользуется этой возможностью. За прошлый год Россия выплатила 1,1 млрд рублей компенсаций по решениям суда.

"По поводу широкой амнистии: надо тут посмотреть внимательно. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда. Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, должен использоваться, надо только внимательно посмотреть и понять как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении их правонарушения, окажутся на свободе", — сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на предложение члена Совета Евы Меркачевой о проведении широкой амнистии.

Путин также впервые прокомментировал дело журналиста Ивана Сафронова. Он заявил, что дело связано с периодом его работы в "Роскосмосе". Адвокат журналиста Иван Павлов сообщил "Открытым медиа", что Владимир Путин, вероятно, был дезинформирован следствием и запутался в обстоятельствах уголовного дела. Сафронова, напомнил он, обвиняют в передаче секретных сведений в 2017 году, это период, когда он работал журналистом.

Иван Сафронов был задержан ФСБ в начале июля, а затем арестован по обвинению в государственной измене. По версии следствия, в 2017 году, работая в "Коммерсанте", Сафронов передал чешской разведке секретные данные о российском военно-промышленном комплексе. Бывший журналист вину не признаёт и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Он связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.