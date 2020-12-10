В Баку прошёл военный парад в честь окончания войны в Карабахе

В Баку на площади Свободы в четверг прошёл военный парад в честь окончания войны в Карабахе. На мероприятии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган. В параде приняли участие более трёх тысяч военнослужащих из обеих стран, а также 150 единиц боевой техники. По площади также провезли уничтоженные армянские танки, системы залпового огня и другие боевые машины.
Ранее Алиев учредил новый государственный праздник - День Победы, который будет праздноваться ежегодно 8 ноября. Соглашение о прекращении боевых действий было подписано в ночь на 10 ноября, но в Азербайджане от празднования в этот день отказались, так как дата совпадает с Днем памяти основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.
В Армении в четверг прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В Ереване у здания правительства митинг перерос в столкновения с полицией.
Ранее Азербайджан впервые назвал потери своей армии за полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе. Министерство обороны страны официально заявило о 2783 погибших и 1245 раненых военнослужащих. Более 100 солдат числятся пропавшими без вести.
- Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца 80-х годов. Тогда власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада Советского Союза в регионе начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики не признана ни одной страной мира.
- Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, в регионе размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану – в эксклав Нахичевань.
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