В Баку прошёл военный парад в честь окончания войны в Карабахе

В Баку на площади Свободы в четверг прошёл военный парад в честь окончания войны в Карабахе. На мероприятии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган. В параде приняли участие более трёх тысяч военнослужащих из обеих стран, а также 150 единиц боевой техники. По площади также провезли уничтоженные армянские танки, системы залпового огня и другие боевые машины.

Ранее Алиев учредил новый государственный праздник - День Победы, который будет праздноваться ежегодно 8 ноября. Соглашение о прекращении боевых действий было подписано в ночь на 10 ноября, но в Азербайджане от празднования в этот день отказались, так как дата совпадает с Днем памяти основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.

В Армении в четверг прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В Ереване у здания правительства митинг перерос в столкновения с полицией.

Ранее Азербайджан впервые назвал потери своей армии за полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе. Министерство обороны страны официально заявило о 2783 погибших и 1245 раненых военнослужащих. Более 100 солдат числятся пропавшими без вести.