Арестованный в Ливии политтехнолог Пригожина вышел на свободу

Министерство иностранных дел России заявило, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии в мае 2019 года, освобождены, сейчас они направляются в Россию. Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Богданов.

Шугалей — политтехнолог из Санкт-Петербурга, работавший на Евгения Пригожина на выборах в Мадагаскаре. В мае 2019 года он был арестован в Триполи, власти ливийского Правительства национального согласия подозревают его в попытке вмешаться в президентские выборы, которые должны были состояться в республике весной 2019 года. В сентябре 2020 года Шугалей был избран в Госсовет Республики Коми по партийному списку партии “Родина”.

У Пригожина, которого называют "поваром Путина", были интересы как минимум в 39 странах, при этом как минимум в 20 африканских государствах работали связанные с ним политтехнологи. Перед выборами они поддерживали антизападную риторику и обострение территориальных конфликтов.