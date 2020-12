Головокружительное оружие. Кто калечил американских дипломатов

Странные заболевания и недомогания сотрудников американских дипмиссий за рубежом, на Кубе, в КНР и других странах, о которых много сообщалось в последние годы, были вызваны целенаправленным излучением, включающим особые микроволны. Такой вывод содержится в докладе специального комитета, в который вошли 19 ведущих экспертов из трех объединенных Национальных академий США – наук, медицины и инженерии.

Выводы-1

Наиболее вероятной причиной, объясняющей многочисленные и почти одинаковые в разных странах симптомы таинственного недуга, который с 2016 года (когда о нем стало известно впервые в дипмиссии США на Кубе) журналисты назвали "Гаванским синдромом", является "радиочастотная энергия". Об этом говорится в подготовленном по заданию Госдепартамента США докладе совместного комитета американских ученых, часть которого просочилась в СМИ. При этом составители документа добавляют, что свою роль в развитии заболевания, от которого страдали дипломаты и сотрудники спецслужб США за границей, могли сыграть и вторичные факторы, как, например, изначально плохое состояние здоровья жертв.

Газета The New York Times пишет, что этот доклад, хотя и составленный "очень осторожным научным языком", убедительно доказывает, что все неприятности и связанные с утратой трудоспособности инциденты, о которых идет речь, были не цепью случайных совпадений, а результатом злого умысла и скоординированной атаки. Ученые, исследовавшие проблему, считают, что пострадавшие подверглись целевому воздействию направленной импульсной энергии.

Эта энергия не была "обычной и непрерывной", то есть речь не идет о стандартных источниках микроволнового излучения вроде мобильных телефонов и так далее. Сами пострадавшие также рассказывают, что ощущали боль, чувство паники, головокружения, "сдавления головы" и странные звуки так, будто это были "лучи", исходившие из определенной точки в помещении, где они вдруг возникали и так же неожиданно пропадали. Это свидетельствует о направленном потоке радиочастотной энергии.

При этом комитет ученых из Национальных академий США по науке, медицине и инженерии старался принять во внимание и иные возможные причины вышеназванных симптомов, например, инфекционные болезни или токсическое и химическое воздействие неизвестных веществ, и пришел к выводу, что это маловероятно.

The New York Times обращает внимание на факт, о котором мало упоминалось ранее: симптомы странного психофизического заболевания с 2016 года в нескольких странах мира, совершенно разных и часто очень удаленных друг от друга, испытывали не только сотрудники Госдепартамента США, но и ЦРУ и других американских спецслужб. И происходило это в основном тогда, когда они находились в процессе переговоров с представителями дружественных американскому разведсообществу спецслужб других государств, а темой их было противодействие России и ее секретной зарубежной активности разного рода. По мнению издания, все это не может не вызывать подозрений в том, что случившееся стало результатом как раз некоей спецоперации, срежиссированной в Москве.

В докладе для Госдепартамента США никто и нигде никого не обвиняет прямо. Однако в нем содержатся упоминания о том, что в СССР когда-то велись очень серьезные исследования и разработки, касающиеся применения импульсных радиочастот и микроволнового излучения как оружия. Якобы в годы холодной войны советская армия даже испытывала такое оружие, причем на военнослужащих вооруженных сил "нескольких государств Евразии, где у власти находились, или находятся до сих пор, коммунистические режимы". От себя The New York Times добавляет, что в 2014 году Агентство национальной безопасности США выпустило исследование об использовании радиочастотного оружия неким "враждебным государством" – и что, по словам людей, видевших этот документ, речь шла о России.

Хроника событий

Летом 2016 года американские дипломаты на Кубе, примерно через год после восстановления дипотношений между странами, стали жаловаться на тошноту, головные боли, непрерывный шум в ушах и частичную потерю памяти. Похожие симптомы, схожие с теми, что бывают при сильном сотрясении мозга, были и у некоторых сотрудников посольства Канады в Гаване. Сами пострадавшие, количество которых быстро достигло 20 человек, говорили о некоей "акустической атаке", в результате которой у них появились серьезные проблемы со здоровьем. Несколько дипломатов США были вынуждены вернуться домой для лечения, один из них полностью и навсегда потерял слух. Уже тогда американские специалисты пришли к выводу, что жертвы странной болезни могли подвергнуться действию некоего устройства, работающего на частотах, не воспринимаемых человеческим ухом.

Кубинские власти были оповещены об этой проблеме в феврале 2017 года. В ответном официальном заявлении МИДа Кубы тогда говорилось, что Гавана начала тщательное расследование, которое находится на контроле у высшего руководства страны. Однако Вашингтон эти объяснения не удовлетворили, и американский Госдепартамент принял решение выслать двух кубинских дипломатов – с формулировкой, что США сокращают численность кубинской дипмиссии, поскольку Гавана ранее "не смогла обеспечить безопасность американских дипломатических представителей".

К концу сентября 2017 года Вашингтон отозвал уже 60 процентов сотрудников своего посольства на Кубе из-за угрозы их здоровью. Американским туристам также сообщили об опасностях пребывания на острове и в кубинских отелях. В октябре того же года Госдепартамент США выслал из страны еще 15 кубинских дипломатов.

12 октября 2017 года агентство Associated Press опубликовало аудиозапись предположительной "акустической атаки" на сотрудников посольства США на Кубе. Несколько из них подтвердили, что звуки на аудиозаписи похожи на те, что они слышали в дипмиссии. По мнению профессиональных акустиков, на этой записи слышны более 20 разных звуковых частот:

В декабре 2017 года врачи у обнаружили пострадавших американских дипломатов аномалии в работе головного мозга. Исследования выявили у всех пациентов изменения в белом веществе, которое, в частности, связывает воедино работу двух мозговых полушарий.

С 2017 года министерство обороны США, по сообщениям ряда СМИ, начало разрабатывать некое устройство, которое могло бы нейтрализовать предполагаемое "акустическое оружие", и тестировать свое новое изобретение на животных. Над этим аппаратом работали специалисты по электромагнитному и лазерному оружию. Однако о том, оказались ли эти разработки эффективными, с тех пор ничего не сообщалось.

В мае 2018 года Государственный департамент сообщил, что на "аномальные звуковые ощущения и внутричерепное давление" начал жаловаться один дипломат, работавший в генеральном консульстве США в городе Гуанчжоу на юге Китая. Его симптомы были очень похожи на те, что наблюдались в прошлом у американских дипломатов на Кубе. Он был эвакуирован на родину. Затем, в июне того же года, из Гуанчжоу быстро эвакуировали еще двух сотрудников американского генконсульства.

Примерно в то же время госсекретарь США Майк Помпео и сообщил о создании специального комитета ученых американских Академий науки, медицины и инженерии для изучения этих "не имеющих объяснения" случаев, по его словам, подозрительно схожих. Тогда же, в июне 2018 года, число американских дипломатов, признанных пострадавшими от предполагаемой атаки на Кубе, официально возросло до 25. Представитель Госдепартамента Питер Буд во время специального выступления в Конгрессе США тогда заявил, что в его ведомстве все эти инциденты считают "нападениями". Чуть позднее появилось заявление ведшего собственное расследование ФБР США – о том, что сами по себе никакие обычные звуковые волны не могли бы вызвать такие симптомы и травмы, и что самой вероятной причиной всего могло бы стать воздействие "высокочастотного электромагнитного оружия".

В сентябре 2018 года организатором таинственных атак против американских дипломатов на Кубе и в КНР впервые была, но лишь предположительно, названа Россия. О том, что к такому выводу пришло американское разведсообщество, сообщил в то время американский телеканал NBC, со ссылкой на свои источники в спецслужбах. Вину Москвы, как подчеркивалось в репортаже NBC, доказывали перехваченные сообщения, которые отследили ФБР и ЦРУ. В то же время телеканал отметил, что указанных доказательств было еще недостаточно для того, чтобы Вашингтон мог официально обвинить Москву.

Выводы-2

Как пишет сейчас The New York Times, с 2018 года администрация президента США Дональда Трампа всячески избегала любого публичного обсуждения этой проблемы. Несколько американских ученых, при негласной поддержке Белого дома, стали выдвигать теорию о том, что никакого "нападения" ни на Кубе, ни в Китае никогда не было – а был лишь массовый психоз среди американских дипломатов, старавшихся, может быть, подсознательно, привлечь тем самым внимание к изменившейся в плохую сторону общей атмосфере в Госдепартаменте США при 45-м президенте и к постоянно ухудшавшимся условиям своей работы, особенно в стрессовой среде зарубежных посольств и консульств. Несколько пострадавших американских дипломатов в последние пару лет выступили с обвинениями в адрес своего правительства – которое, по их словам, с самого начала отказывало им в поддержке, не предоставляло отпусков и не оплачивало медицинскую помощь.

"Из-за того, что американское правительство старалось не возвращаться к теме возможной иностранной атаки на свои дипмиссии, многие пострадавшие оказались в глупом положении и у них возникло ощущение, будто общественность считает, что они все просто придумали. Теперь, после того как конгрессмены и сенаторы несколько месяцев оказывали давление на Государственный департамент США, чтобы тот опубликовал доклад нанятых им ученых, часть его наконец была передана ряду американских законодателей и чиновников, с просьбой дальше ни с кем им не делиться. Однако The New York Times и телеканал NBC News, каждый по отдельности, все-таки получили копии этого документа", – говорится в материале The New York Times.

Далее авторы продолжают: "С учетом того, что Дональд Трамп крайне болезненно воспринимает любые проблемы и вопросы, связанные с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, все вышеописанные подозрения в адрес Кремля в этом деле оказываются весьма острыми. Россия с самого начала резко отрицала какую-либо свою причастность к инцидентам с американскими дипломатами. Однако, хотя назначенная Трампом на этот пост в 2018 году директор ЦРУ Джина Хаспел лично "не пришла к выводу", что за возможными нападениями стоит Россия, ее подчиненные полагают, что имеющиеся улики все-таки указывают на Москву. К тому же нельзя игнорировать и тот факт, что американские дипломаты и сотрудники спецслужб, как стало известно сейчас, за последние годы сообщали о схожих заболеваниях и странных симптомах не только из миссий на Кубе или в КНР, но и в самой России, да и в других государствах. Это заставляет задаться вопросом – сколько всего было таких инцидентов, и о скольких из них американской общественности стало известно, а о скольких нет. И сколько их еще может случиться в будущем?"