Дочь первого заместителя главы Администрации президента Любовь Кириенко получила справку в российском МВД в которой сказано, что ведомству неизвестно о наличии у неё иностранного гражданства. Об этом сообщает РБК, в распоряжении редакции есть копия документа.

Ранее российское издание The Insider сообщало со ссылкой на имеющуюся у них базу МВД, что полная тёзка Кириенко уведомила российские власти о французском гражданстве, как того требует закон.

Тогда Кириенко заявила, что эта информация не соответствует действительности и заявила, что обдумывает возможность подать на издание в суд. The Insider не смог получить у неё комментариев по теме, издание настаивает, что база, из которой они получили информацию, прошла проверку журналистами на достоверность.