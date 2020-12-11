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Дочь Кириенко получила справку в МВД об отсутствии у неё французского гражданства

Directional signs for passport control are seen at Charles de Gaulle airport

Ранее о нём сообщало издание The Insider

Дочь первого заместителя главы Администрации президента Любовь Кириенко получила справку в российском МВД в которой сказано, что ведомству неизвестно о наличии у неё иностранного гражданства. Об этом сообщает РБК, в распоряжении редакции есть копия документа.

Ранее российское издание The Insider сообщало со ссылкой на имеющуюся у них базу МВД, что полная тёзка Кириенко уведомила российские власти о французском гражданстве, как того требует закон.

Тогда Кириенко заявила, что эта информация не соответствует действительности и заявила, что обдумывает возможность подать на издание в суд. The Insider не смог получить у неё комментариев по теме, издание настаивает, что база, из которой они получили информацию, прошла проверку журналистами на достоверность.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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