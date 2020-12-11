Грузинский парламент начал работу без депутатов от оппозиционных партий

В Грузии законодатели от правящей партии "Грузинская мечта" открыли в пятницу сессию нового парламента, избранного 31 октября.

Оппозиция при этом заседания бойкотирует, утверждая, что результаты голосования были сфальсифицированы и в будущем году необходимо провести новые парламентские выборы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая 11 декабря перед депутатами, призвала политические силы преодолеть разногласия и объединиться, чтобы, по её словам, положить конец атмосфере конфронтации. "Мы устали от бесконечных ругательств и оскорблений. Стране необходима солидарность", - подчеркнула она, добавив, что "терпение общества на пределе". С момента обретения независимости и завершения существования СССР прошло почти 30 лет, заметила Зурабишвили. "Это возраст зрелости - как для человека, так и для государства. Пришло время разорвать порочный круг и двигаться дальше", - сказала грузинский президент.

В этот момент представители оппозиционных партий собрались в Студенческом молодёжном дворце недалеко от парламента, где подписали совместный меморандум о том, что они подтверждают своё решение сдать депутатские мандаты – в знак протеста против фальсификаций.

Согласно окончательным результатам выборов, объявленным грузинским ЦИКом, "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили получила чуть более 48 процентов голосов. Оппозиционное "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили поддержали примерно 27 процентов избирателей. На третьем месте – партия "Европейская Грузия", у которой почти 4 процента. Необходимый для прохождения порог в один процент преодолели еще шесть, менее крупных оппозиционных политический объединений.

Со дня выборов прошло несколько раундов переговоров между "Грузинской мечтой" и представителями оппозиции – при посредничестве дипломатов из США и стран ЕС. Но до сих пор попытки договориться ни к чему не привели.

После голосования в конце октября в Тбилиси было несколько крупных акций протеста.