РБК: российские танкеры заподозрили в перевозке нефти из Венесуэлы

Российские частные структуры предположительно принимают участие в транспортировке нефти из Венесуэлы, пишет РБК. Это происходит несмотря на американские санкции против режима венесуэльского президента Николаса Мадуро и государственной нефтекомпании PDVSA.
Издание обнаружило четыре связанных с Россией фирмы, которые осуществляли операции с венесуэльским сырьём. РБК не располагает прямыми документальными свидетельствами участия российских частных компаний в торговле венесуэльской нефтью, такими как договоры или портовые документы.
10 ноября Reuters сообщил о московской компании "О Джи Икс Трейдинг", учрежденной в середине марта 2020 года. По данным Reuters, один из танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть в этом году, был зафрахтован компанией, проходящей во внутренних документах PDVSA под названием Wanneng Munay. "О Джи Икс Трейдинг" зарегистрировала в России в этом году новых покупателей венесуэльской нефти — Xiamen Logistic Grass, Olympia Stly Trading, Zaguhan & Co, Karaznbas, Kalinin Business International и Poseidon GDL Solutions.
По данным управляющего партнера базирующегося в США инвестбанка Caracas Capital Markets Расса Даллена, который выпускает бюллетени по Венесуэле, в июне 2020 года нефтеналивной танкер "Сиерра" (Sierra) зашел в порт Хосе, где расположен главный экспортный нефтетерминал страны. Заход был "настолько секретный, что портовые документы PDVSA, доступ к которым мы получили, не сообщают, для кого судно забирает нефть, в каком объеме и какой сорт нефти", писал Даллен в конце июня в записке для своих клиентов.
Танкер два раза в этом году возил нефть из Венесуэлы, сказал РБК сооснователь американской компании TankerTrackers (отслеживает движение нефтетанкеров по всему миру) Самир Мадани. По его словам, перед заходом в венесуэльские порты и при вывозе венесуэльской нефти перевозчики могут выключать AIS-транспондеры, которые передают позицию судна в реальном времени наземным станциям. Однако TankerTrackers продолжает наблюдение за судами даже с выключенными транспондерами через ежедневные спутниковые снимки высокого разрешения от провайдера Planet Labs, рассказал Мадани.
Спутниковые снимки позволяют проверить, насколько глубоко судно погружено в воду, по плотности его тени на воде. "По теням мы можем определить, сколько нефти есть на борту судна", — пояснил Мадани.
Танкер "Сиерра", зарегистрированный в Российском международном реестре судов, сменил панамский флаг на российский в начале 2019 года. В июле 2020-го танкером перестало владеть ООО "Новогрейн" (Ростов-на-Дону), следует из записи в российском реестре, однако новый владелец там не указан. В международной базе морских судов Equasis говорится, что с середины 2020 года судном владеет и управляет ООО "Рустанкер" (Новороссийск) — микропредприятие, как следует из реестра малого и среднего бизнеса ФНС. Его владельцем указана офшорная компания Makandi Marine Inc. с Маршалловых островов.
По данным TankerTrackers, нефть из Венесуэлы минувшей осенью также забирал танкер "Павиноспирит" владивостокского ООО "Павино-Танкер".
- "После введения американских санкций PDVSA была вынуждена прибегнуть к помощи Ирана и России, чтобы импортировать бензин и экспортировать оставшиеся запасы нефти и низкие на сегодняшний день объемы добычи. Если раньше PDVSA отгружала нефть постоянным клиентам, среди которых были нефтяные компании Индии, Испании, России, то сейчас ситуация радикально изменилась: из-за острой потребности в денежных средствах венесуэльская госкомпания стала использовать такие механизмы, как продажа нефти небольшим, порой сомнительным торговым компаниям, которые зачастую покупают венесуэльскую нефть с внушительными скидками", — сказал РБК независимый венесуэльский аналитик в сфере политических рисков и нефтяного рынка Хосе Чалхуб.
- Другие обходные маневры — это перегрузка нефти с судна на судно в открытом море (ship-to-ship transfer) и использование промежуточных портов, например в Малайзии, откуда груз отправляется, к примеру, в Китай, добавляет аналитик.
- Президент США Дональд Трамп, признавший легитимным лидером Венесуэлы оппозиционного политика Хуана Гуаидо, в 2018–2020 годах радикально ужесточил санкции против Венесуэлы, сначала заблокировав активы госкомпании PDVSA, а затем изолировав от долларовой системы всё правительство Венесуэлы, включая Центробанк и государственные ведомства. Минфин США вводил санкции против ряда танкеров, замеченных в вывозе нефти из Венесуэлы.
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