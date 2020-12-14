РБК: российские танкеры заподозрили в перевозке нефти из Венесуэлы

Российские частные структуры предположительно принимают участие в транспортировке нефти из Венесуэлы, пишет РБК. Это происходит несмотря на американские санкции против режима венесуэльского президента Николаса Мадуро и государственной нефтекомпании PDVSA.

Издание обнаружило четыре связанных с Россией фирмы, которые осуществляли операции с венесуэльским сырьём. РБК не располагает прямыми документальными свидетельствами участия российских частных компаний в торговле венесуэльской нефтью, такими как договоры или портовые документы.

10 ноября Reuters сообщил о московской компании "О Джи Икс Трейдинг", учрежденной в середине марта 2020 года. По данным Reuters, один из танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть в этом году, был зафрахтован компанией, проходящей во внутренних документах PDVSA под названием Wanneng Munay. "О Джи Икс Трейдинг" зарегистрировала в России в этом году новых покупателей венесуэльской нефти — Xiamen Logistic Grass, Olympia Stly Trading, Zaguhan & Co, Karaznbas, Kalinin Business International и Poseidon GDL Solutions.

По данным управляющего партнера базирующегося в США инвестбанка Caracas Capital Markets Расса Даллена, который выпускает бюллетени по Венесуэле, в июне 2020 года нефтеналивной танкер "Сиерра" (Sierra) зашел в порт Хосе, где расположен главный экспортный нефтетерминал страны. Заход был "настолько секретный, что портовые документы PDVSA, доступ к которым мы получили, не сообщают, для кого судно забирает нефть, в каком объеме и какой сорт нефти", писал Даллен в конце июня в записке для своих клиентов.

Танкер два раза в этом году возил нефть из Венесуэлы, сказал РБК сооснователь американской компании TankerTrackers (отслеживает движение нефтетанкеров по всему миру) Самир Мадани. По его словам, перед заходом в венесуэльские порты и при вывозе венесуэльской нефти перевозчики могут выключать AIS-транспондеры, которые передают позицию судна в реальном времени наземным станциям. Однако TankerTrackers продолжает наблюдение за судами даже с выключенными транспондерами через ежедневные спутниковые снимки высокого разрешения от провайдера Planet Labs, рассказал Мадани.

Спутниковые снимки позволяют проверить, насколько глубоко судно погружено в воду, по плотности его тени на воде. "По теням мы можем определить, сколько нефти есть на борту судна", — пояснил Мадани.

Танкер "Сиерра", зарегистрированный в Российском международном реестре судов, сменил панамский флаг на российский в начале 2019 года. В июле 2020-го танкером перестало владеть ООО "Новогрейн" (Ростов-на-Дону), следует из записи в российском реестре, однако новый владелец там не указан. В международной базе морских судов Equasis говорится, что с середины 2020 года судном владеет и управляет ООО "Рустанкер" (Новороссийск) — микропредприятие, как следует из реестра малого и среднего бизнеса ФНС. Его владельцем указана офшорная компания Makandi Marine Inc. с Маршалловых островов.

По данным TankerTrackers, нефть из Венесуэлы минувшей осенью также забирал танкер "Павиноспирит" владивостокского ООО "Павино-Танкер".