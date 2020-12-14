В работе сервисов Google и YouTube произошёл глобальный сбой

В работе ряда сервисов Google, включая почту Gmail и видеохостинг YouTube, днём в понедельник произошёл глобальный сбой. На проблемы с доступом к сервисам жаловались пользователи из разных стран мира, включая Россию. Сбой продлился около полутора часов, к 15:30 мск YouTube и сервисы Google вновь стали доступны.



Не работали, в частности, Google Документы и календарь Google. Чаще всего на сбои жаловались пользователи в Европе, однако они были отмечены и на восточном побережье США, и в Южной Америке.

В чём причина сбоев, пока не сообщается. Некоторые пользователи интернета обратили внимание на то, что сбой совпал по времени с выходом расследования об отравлении Алексея Навального.