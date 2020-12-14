Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4% на основании данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента препарата. Об этом говорится в сообщении разработчика препарата — Центра им. Гамалеи — и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Всего эффективность препарата оценивалась в трех контрольных точках — когда число заразившихся среди добровольцев достигало 20, 39 и 78 человек. В первой контрольной точке расчетная эффективность вакцины составила 92%, во второй — 91,4%. В заключительной контрольной точке 62 человека получили плацебо, а 16 — вакцину. Эффективность "Спутника V" в этой контрольной точке составила 91,4%. Соотношение группы плацебо к вакцинированной группе составляет один к трем.
При тяжелых случаях COVID-19 эффективность вакцины составила 100%. Всего в ходе исследования тяжелое течение болезни было выявлено у 20 человек — все они были из группы, которая получила плацебо.
- Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став, тем самым, первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу 3-й фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов испытаний пока нет.
- The Bell писал, что массовое производство вакцины наладить так до сих пор и не удалось. Собеседники издания говорят, что больше 500 тысяч доз вакцины до конца года произвести не удастся. Источник в одной из компаний, работающих над производством вакцины, сказал, что ему "очевидно, что количество вакцин, которые будут доступны зимой, слишком маленькое, чтобы провакцинировать необходимое количество населения".
- Разработчики российской вакцины «Спутник V» предложили французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline поделиться с ними технологиями и помочь в разработке их собственного препарата, писал "Фармвестник".
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