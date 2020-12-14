Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4% на основании данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента препарата. Об этом говорится в сообщении разработчика препарата — Центра им. Гамалеи — и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Всего эффективность препарата оценивалась в трех контрольных точках — когда число заразившихся среди добровольцев достигало 20, 39 и 78 человек. В первой контрольной точке расчетная эффективность вакцины составила 92%, во второй — 91,4%. В заключительной контрольной точке 62 человека получили плацебо, а 16 — вакцину. Эффективность "Спутника V" в этой контрольной точке составила 91,4%. Соотношение группы плацебо к вакцинированной группе составляет один к трем.

При тяжелых случаях COVID-19 эффективность вакцины составила 100%. Всего в ходе исследования тяжелое течение болезни было выявлено у 20 человек — все они были из группы, которая получила плацебо.