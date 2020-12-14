Обнулен и властвует

Последние опросы показывают достаточно стабильные рейтинги президента Владимира Путина. «Президентские электоральные рейтинги остаются относительно стабильными: «Четвёрка» лидеров остаётся неизменной: Владимир Путин (39%, по результатам открытого вопроса)), Владимир Жириновский (6%), Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный (2%). При этом, если говорить о результатах среди тех, кто готов проголосовать на момент опроса, Владимир Путин, несмотря на значительное падение после 2018 года (с 70% до 55%), сохраняет абсолютное большинство». Таковы данные опроса "Левада-центра.

При этом за «Единую Россию» в конце ноября были готовы проголосовать порядка 29%, за ЛДПР – 11%, за КПРФ – 7%, за «Справедливую Россию» – 5%...

Каковы основные вызовы режиму Путина после 2020 года? Как политически Кремль собирается продлить существование авторитарной системы? Ообсуждают социолог Денис Волков и политолог Дмитрий Орешкин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 14 декабря в 19:05