Американский регулятор назвал вакцину Moderna безопасной

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная американской компанией Moderna, безопасна и эффективна на 94 процента.

Об этом во вторник объявило национальное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Его одобрение означает, что препарат Moderna может стать второй разрешённой вакциной от коронавируса в стране, после того как ранее управление одобрило применение вакцины компаний Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

В понедельник, 14 декабря, в Соединённых Штатах началась массовая вакцинация с применением препарата Pfizer. В отличие от этих прививок, вакцина фирмы Moderna не требует низких температур для хранения при перевозке.

На четверг намечено экспертное совещание, участники которого определят, рекомендовать ли препарат Moderna для массового использования, отмечает Би-би-си.

В мировой статистике США остаются на первом месте по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции нового типа. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в США им заразились 16 с половиной миллионов человек, умерли – свыше 300 тысяч заболевших.