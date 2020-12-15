Госдума ужесточила антинаркотическое законодательство

Госдума приняла законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за "склонение к употреблению наркотиков в интернете". Ещё большее наказание, от 12 до 15 лет колонии, документ предусматривает для тех, чьи действия по склонению к употреблению запрещённых веществ привели к смерти двух или более лиц.

Законопроект был внесён в Госдуму в июле, в его подготовке принимали участие депутаты от всех парламентских фракций, среди них – глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Накануне Пискарёв заявил, что в его поле зрения попали "многочисленные материалы зарубежных СМИ и неправительственных организаций, которые ставят своей целью возбудить интерес молодых людей и подростков к употреблению наркотиков". В качестве примера такого материала депутат привёл трансляцию Радио Свобода прошлогодней акции за легализацию марихуаны в Санкт-Петербурге.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин высказался против либерализации антинаркотического законодательства, за которое выступали ряд правозащитников, оппозиционных политиков и членов Российской академии наук. Они предлагали пересмотреть все уголовные дела, связанные с наркотиками, и реформировать правоприменительную практику по ним.

Сторонники либерализации неоднократно отмечали, что обвинения по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса зачастую фабрикуются следствием, а освобождение журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики, – единичный случай, связанный исключительно с тем резонансом, что вызвало это дело.