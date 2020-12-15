В Нижнем Новгороде задержан поддержавший Навального активист

В Нижнем Новгороде задержан активист Максим Алибаев, который вышел на пикет в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Алибаева задержали по административной статье о неповиновении сотрудникам полиции, сообщила во вторник "Апология протеста". Адвокат этой правозащитной организации выехал в отдел к задержанному активисту.

В июле, как напоминает телеканал "Дождь", суд в Нижнем Новгороде арестовал Алибаева на трое суток за одиночный пикет в поддержку незарегистрированного кандидата в Госдуму Алексея Садомовского. Активиста признали виновным по той же административной статье о неповиновении сотрудникам полиции.

На плакате, с которым 15 декабря стоял Максим Алибаев, была надпись, связанная с обнародованным днём ранее журналистским расследованием об отравлении Навального боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В расследовании группы Bellingcat и ряда СМИ говорится, что оппозиционного политика в поездках по России начиная с 2017 года сопровождала группа сотрудников ФСБ, которые имели отношение к секретному подразделению, занимающемуся разработкой новейшего химического оружия. Трое сотрудников ФСБ были в Томске, когда там был отравлен Навальный. Как именно яд попал в организм оппозиционера, в расследовании не говорится, это ещё не установлено.

При этом журналисты и сам Навальный называют имена предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к покушению на него.

Реакции российских властей на расследование пока нет. На недавней встрече с членами Совета по правам человека при президенте России Владимир Путин согласился с утверждением, что Навальный "чуть не умер", но при этом сказал, что это ещё не повод открывать уголовное дело, поскольку для этого нет необходимых оснований. Российский президент добавил, что Германия, где Навальный проходил лечение и продолжает сейчас курс реабилитации, не предоставляет имеющиеся у неё материалы.