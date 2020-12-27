Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология. Будущее

Путевка в жизнь. Эфир в 18:05

Антон Гопка, сооснователь биотехнологического фонда ATEM Capital: будет ли прививка от ковида обязательной?

В мире регистрируются все новые вакцины от коронавируса, и начинаются кампании по массовой вакцинации. Одновременно встает вопрос – должна ли прививка от ковида быть обязательной для достижения популяционного иммунитета? И если да – то для кого? Для уязвимых групп? Для врачей и учителей? Для путешественников? И как это сочетать со свободой личности и правами человека?

В гостях у Радио Свобода Антон Гопка, сооснователь биотехнологического фонда ATEM Capital. Эфир в 18:05.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG