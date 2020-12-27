Путевка в жизнь. Эфир в 18:05

В мире регистрируются все новые вакцины от коронавируса, и начинаются кампании по массовой вакцинации. Одновременно встает вопрос – должна ли прививка от ковида быть обязательной для достижения популяционного иммунитета? И если да – то для кого? Для уязвимых групп? Для врачей и учителей? Для путешественников? И как это сочетать со свободой личности и правами человека?

В гостях у Радио Свобода Антон Гопка, сооснователь биотехнологического фонда ATEM Capital. Эфир в 18:05.

