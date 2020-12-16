Суд в Новосибирске приговорил к 6 годам 66-летнего Свидетеля Иеговы

Суд в Новосибирске приговорил к шести годам колонии 66-летнего Свидетеля Иеговы Юрия Савельева, признав его виновным в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщают "Сибирь.Реалии".

Савельев был арестован и отправлен в СИЗО ещё в ноябре 2018 года. Суд девять раз отказывал ему в изменении меры пресечения на домашний арест. Прокурор просил для обвиняемого 8 лет лишения свободы. Это максимальный срок, который запрашивали для Свидетелей Иеговы в современной России.

По данным религиозной организации, только в этом году сотрудники различных силовых ведомств провели более 440 обысков у её последователей. По итогам мероприятий были возбуждены десятки уголовных дел.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. Правозащитный центр "Мемориал" отмечал, что в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание "Свидетелей Иеговы" экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. Тем не менее, со времени запрета в России сотни Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки и издевательства.