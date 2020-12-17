В Чечне сотрудники полиции застрелили двух местных жителей

В Курчалоевском районе Чечни убиты два местных жителя. Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, они напали на пост ДПС и "были уничтожены ответным огнем".
Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 декабря. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ, который направлялся в сторону Шалинского района. В ответ, как утверждают в правоохранительных органах, злоумышленники бросили из окна машины в сторону полицейских взрывное устройство и попытались скрыться, попутно отстреливаясь. В результате водитель машины и пассажир были убиты.
По предварительной информации, их личности установлены. Это 27-летние Абубакар Вахитаев и Жалил Умаров. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.
- Накануне в Чечне во время контртеррористической спецоперации был убит Казбек Байдулаев. Глава республики Рамзан Кадыров назвал его участником незаконных вооруженных формирований.
- Ранее в ходе пяти спецопераций на территории Ингушетии в августе было убито восемь человек, которых сотрудники правоохранительных органов назвали предполагаемыми боевиками. Трое были задержаны.
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