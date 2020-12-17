"Белый и пушистый" пьет "за Россию"

Владимир Путин в сотый раз демонстрирует счастливое качество не слышать то о чем его спрашивают. - Читали ли вы расследование Bellingcat o Навальном? - Нет, это вы мне скажите, почему наши западные партнеры так себя ведут?! И пр. Тем не менее, местами был предельно конкретен: "Да, мы белые и пушистые, в нагнетании напряженности виноват Запад". И пр. Разбираем итоговую пресс-конференцию Владимира Путина с политологом Станиславом Белковским и редактором отедал политики "Новой газеты" Кириллом Мартыновым. Звоните нам в прямой эфир нпачиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22.12. Ведет прогграмму "Лицом к событию" Елена Рыковцева