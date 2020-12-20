Геннадий Гудков: "Не советую Навальному возвращаться в Россию"

Бывший депутат Государственной Думы России Геннадий Гудков, сообщил Радио Свобода об обстоятельствах и причинах своего отъезда за границу. В вечерней программе "Грани времени" в субботу 19 декабря Гудков, в частности, ответил и на вопрос ведущего о целесообразности и рисках возвращения Алексея Навального в Россию.

Об отъезде из России:

"За мной должны были прийти и так же, как моего сына Дмитрия, посадить в административную тюрьму. Сын мне сказал: "Два Гудковых в тюрьме – слишком большая роскошь для режима. Срочно выезжай! Я тебе купил билет. Чтобы в 7 утра тебя уже дома не было". Я уехал в половине седьмого (или без 15-ти семь), а через 45 минут за мной пришли. Мы разминулись буквально на 40 минут с тем нарядом полиции, который должен был доставить меня в суд, а потом уже в тюрьму. Потом мне пришло много всяких весточек и подтверждений, что меня все-таки ждали для того, чтобы придумать что-то и отомстить за свободу слова, за критику, за участие в кампании в Мосгордуму, за участие в борьбе за свои права и так далее. И эта угроза сохраняется до сих пор, к сожалению".

Об Алексее Навальном



Ведущий программы:



- Главное событие недели – совместное расследование Bellingcat и The Insider, где названы имена тех, кто может быть причастен к отравлению Алексея Навального. По крайней мере, представлены доказательства того, что сотрудники ФСБ несколько лет следили за политиком и были недалеко от гостиницы в Томске, когда произошло отравление. Но президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг опроверг причастность российских спецслужб к отравлению Навального: "Если бы они хотели это сделать, то довели бы дело до конца". Алексей Навальный по-прежнему находится за границей, но снова и снова повторяет, что собирается вернуться. Геннадий, вы вернулись бы в Россию после таких ответов Путина?

- Лично я, как человек, понимающий суть режима и его криминальные наклонности, не рекомендовал бы Алексею возвращаться сейчас в Россию. Надо все-таки выждать паузу и посмотреть, что будет. Я надеюсь, что его окружение понимает опасность. Раз власти решились на покушение, готовы были его убить, ничто не мешает им сейчас повторить это действие, а потом списать на какой-то несчастный случай. Будет какой-нибудь отморозок, который бросится с ножом, его потом осудят, поймают, или кирпич упадет сверху. Мы же видели по Борису Немцову: "шестерки" пойманы и посажены, а все те, кто причастен к этому преступлению, организовывал, финансировал, не только на свободе, но награждены и обласканы властью. Поэтому совершенно понятно, что сегодня идет истерика внутри Кремля. Они уже потеряли разум, всякое чувство меры в этой своей истерике. Они скатились на политику государственного терроризма, политических внесудебных расправ со своими оппонентами. Это очень опасная фаза режима, которая может отразиться любым преступлением, к сожалению, в отношении любого гражданина России.

Дополняется