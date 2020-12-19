Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Грани времени

Неравная дуэль Путина с Навальным. Выбор оружия за президентом. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, Алексей Навальный. Коллаж

Путин признал слежку ФСБ за Навальным, но кто его отравил? ВАДА против РУСАДА. Два года – статус нейтральный. Российские спортсмены на олимпийских играх, но без национального флага. Укрощение цен на продукты питания. Им приказано упасть.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком Геннадием Гудковым, депутатом Псковского областного Собрания Львом Шлосбергом, политологом Леонидом Радзиховским и фермером Василием Мельниченко.

Видеоверсия программы

Подписывайтесь на телеграм-канал https://t.me/Shakirov_itogi

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG