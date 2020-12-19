Путин признал слежку ФСБ за Навальным, но кто его отравил? ВАДА против РУСАДА. Два года – статус нейтральный. Российские спортсмены на олимпийских играх, но без национального флага. Укрощение цен на продукты питания. Им приказано упасть.
Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком Геннадием Гудковым, депутатом Псковского областного Собрания Львом Шлосбергом, политологом Леонидом Радзиховским и фермером Василием Мельниченко.
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