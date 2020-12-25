В антимуравейнике. Сергей Константинов - о России будущего и прошлого

Пусть Россия и не бензоколонка, но она огромная куча, сплошь и сквозь пронизанная коррупционными ходами. Это как антимуравейник, потому что если там всё по уму, то здесь снующие туда-сюда коррупционеры, с мыслью "я вот сейчас дам этому, потом этому, никто не узнает, и у меня все будет хорошо, а на остальных плевать". Радуясь своей ловкости, они бегут ещё и ещё, потому что "как потопаешь, так и полопаешь", а куча тем временем становится всё дырявее и дырявее, сквозит из неё всё сильней, и, момент, когда все осыплется, всё ближе и ближе.

Что мы видим? Бюджетник-полиционер, участвовавший во всех выборах, голосовавший всегда "за", продается за полторы тысячи "деревянных". Именно в бюджетных учреждениях наших процветает та самая низовая, бытовая коррупция. Долженствующие трепетать при возникновении в наших мозгах сигналов, обозначающих КГБ-ФСБ, мы видим, что на нижних ступенях карьерных лестниц там работают такие же запуганные, затюканные работники, как и везде. И везде таким сотрудникам хочется быть хоть чуточку позначимее, понужнее. Поэтому те же низовые менеджеры сотовых компаний с лёгкостью продают биллинги телефонных номеров.

Да, жесть, в какой сюрреалистичной стране мы теперь живем!

А этот, рефлексирующий эфэсбэшник: ведь он сказал, что думал, почему операция не удалась, попался на удочку Алексея Навального. Потому что там, в настоящей ФСБ, никому не интересно его мнение, никто его никогда не спросил бы, там только отдают приказы. А тут вдруг этот, до сих пор, наверно, громом отдающийся у него в голове звонок: от руководства, вдруг заинтересовавшегося его мнением. И так случилось, что желание быть услышанным пересилило то, что он при этом грубо нарушал правила, говорил о секретной операции по незащищённой линии. В этом и состоит сила Навального как политика: он может говорить (пусть не уважительно в данном случае, но в целом уважительно, корректно) с людьми на равных. А ведь это – один из его убийц. Да, жесть, в какой сюрреалистичной стране мы теперь живем!

Путин же, наоборот, царь горы, для него чем он дальше от остальных, чем он выше остальных, тем правильнее, тем он сильнее сам себе кажется. Тем его больше боятся, а значит уважают, как он, наверное, думает. И для него очень важно это подчеркнуть. Последняя встреча с народом по видео это показала. Он же сказал: Навальный ему не ровня, какой-то блогер, ставший "фигурантом" и "пациентом", пытается встать с президентом на одну доску. То есть это как если бы Путин вдруг стал обсуждать политические вопросы с одним из нас, например, с простым смертным, как в России говорят. Путин же так не делает! Поэтому он и не воспринимает Навального, не называет его фамилию, он же не помнит фамилии рядовых граждан. Что, вообще говоря, могло способствовать, спасению жизни Навального: ведь если "там" к нему не относятся серьёзно, то и операцию нельзя было подготовить на полном серьёзе! "Да кому он нужен-то", сейчас не отравили, потом отравим. И телефонами можно было пользоваться, ведь не кого-то травим, а блогера.

В этом разговоре Навального с эфэсбэшником тет-а-тет встретились Россия будущего и прошлого. С одной стороны – ум, смелость, здравый смысл, умение увидеть в человеке человеческое, желание услышать, а с другой стороны – боязнь всего и вся, непрофессионализм, беспринципность, продажность. И ясно, что наша большая, но почти уже пустая куча держится на тех, кто принадлежит будущему, кто смотрит дальше своего носа, своего кармана, своей квартиры, границ РФ. И тогда, когда им надоест жить в такой куче, она и рухнет.

Сергей Константинов – блогер, Псковская область



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