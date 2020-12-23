"Какой год, такая и Алёнка". Яркая судьба скульптуры в Нововоронеже

18 декабря в городе Нововоронеж открыли памятник, фотографии которого вызвали в соцсетях бурю эмоций. Изваяние установила инициативная группа в честь 250-летия села Новая Алёновка – легенда гласит, что его назвали в честь некой Алёнки. Позднее на месте этого села возник Нововоронеж.

Местные власти надеялись, что скульптура станет местом для свиданий, но мишенью для издевательств она стала намного раньше. Пользователи соцсетей сравнивали ее с другими изваяниями, давними и недавними, и сетовали на упадок культуры.

Кирилл Лятс

Все возмущаются нововоронежской Алёнушкой, а я вам так скажу, искусство оно такое и должно быть, как эта Алёнушка или стоящий в мостике крылатый Есенин. От него должны быть либо экстаз, либо тошнота. Только тогда это настоящий шедевр.

Илья Вайцман

Слушайте, ну что вы все взялись издеваться над современной российской скульптурой? Все же эти, прошу прощения, изваяния, на которые боже упаси в темноте наткнуться - они же выбирались к закупке у криворуких аффтырей как? По тендеру, а что у нас там написано в правилах проведения торгов? "Единственным критерием является минимальная цена". Точка, абзац.

И каких художественных достоинств вы от самого дешевого товара хотите? Я прошу прощения, но покупая на вокзале "сеанс любви" у трехрублёвой дамы "пониженной социальной ответственности"™ все же понимают, что не стоит на супермодель рассчитывать? За что заплачено - то и получено. Теперь по всей России только трехрублёвое и будет стоять, глаз радовать... Потому что у нас "все по закону".

Такие у нас законы...

Денис Яцутко

Вообще услышав вчера или сегодня впервые в жизни название Нововоронеж, вы ждали от поселения с этим именем чего-то кроме хтонической люти? По-моему, самое место для отечественного культа тугов и для идолов, которые этот культ чтит.

Алёнка вдохновила пользователей соцсетей на многочисленные мемы.

Ее называли "Анджелиной Джоли в образе зомби" и "самкой белого ходока", а также сравнивали с другими персонажами из фильмов и игр.

В Сети предположили, что прообразом для скульптуры могли послужить Валентина Терешкова или Ольга Скабеева.

Появились и мемы, в которых Алёнка выступает в роли Марии Захаровой.

Провластные блогеры, в свою очередь, сравнивали Алёнку с Любовью Соболь.

Не обошли вниманием и рок-звезд.

Многие сочли Алёнку образом нынешней России.

Строчки "Пусть кричат – уродина, а она нам нравится, хоть и не красавица" вспоминает ​Остап Кармоди:

Не видел ни в одном посте про "Алёнку" упоминания главного хита Шевчука.

Неужели никто не вспоминал?

Я бы на его месте уже клип с ней сделал.

PS А также стихотворения "Но и такой, моя Россия..."

Другие комментаторы называют ее памятником 2020 году.

Есть и версия, что Алёнка смотрит в будущее.

Испугавшись негативного резонанса, местные власти решили убрать Алёнку. Заместитель главы городской администрации Светлана Тулинова в комментарии "РИА Новости" заявила, что Алёнка – не скульптура, а "арт-объект", и его изготовление обошлось примерно в миллион рублей, однако город, по ее словам, не платил из них ни копейки.

Антон Чечуков

Причём сносят на основании заявления самой Аленушки

Карина Кокрелл-Фере

Есть и хорошие новости из Нововоронежа. Памятник Трагической Аленке решили демонтировать, под влиянием цунами мемов в соцсетях и возмущения нововоронежцев, среди которых участились случаи глубоких запоев под воздействием столь сложного концептуального искусства. Прощай, Трагическая Аленка!

Мы сделали это вместе!

Елена Иванова

Вот бы они так более бесполезные начинания сносили после волны в интернетах.

Но большинство пользователей Сети не одобрили решения о сносе.

Вера Гавриленко

Балбесы. Прошла реклама аж мирового масштаба.

Какие деньги мимо кассы!!

Алексей Цветков

И ведь победили проклятые НАТОвцы, сносят Аленушку. Но может быть еще не поздно замутить петицию, чтобы ее хоть в Третьяковке приютили.

Достаточно было сменить название, считает Борис Акунин:

РУКИ ПРОЧЬ ОТ АЛЕНУШКИ!

Прочитал, что этот впечатляющий памятник, который доставил всем нам столько радости, собираются демонтировать. Нововоронеж, опомнись! У вас там что, много достопримечательностей, прогремевших на всю Россию? Объявили бы конкурс на лучшее название для этого обжедарта.

В комментариях предложили множество подходящих названий.

Дмитрий Климкович

Алёнушка после "Спутника".

Лариса Васильєва

Эти глаза видели, как разбомбили Воронеж!

Георгий Кунадзе

Родина Мать

Анна Гладышева

Какая страна, такие и сказки.

Но местные власти все же демонтировали Алёнку.

Жители города запустили в ВК кампанию с требованием ее вернуть.

Подслушано Нововоронеж

Я считаю, что мы потеряли очень серьезное достояние нашего города. «Это наш хайп, наш челлендж». Если согласны, то предлагаю запустить хэштег: # вернитеалёнку Пишите везде, где только можно. Добьёмся своего.

Впрочем, в разных уголках России у нее осталось много достойных конкурентов и конкуренток.

Поклонники Алёнки могут не переживать: она не пропадет. Скульптуру выкупил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин – в инстаграме он предложил подписчикам поучаствовать в выборе нового места для нее. Он тоже уверен, что арт-объект "символизирует уходящий год".

Наиболее подходящее место – на Лубянке, считают некоторые пользователи.

Таисия Бекбулатова

Изучив новости последних дней, а также видео Навального, предлагаю вернуть на Лубянскую площадь памятник Аленке из Нововоронежа.