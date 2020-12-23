США расширили санкции за нарушения на выборах в Беларуси

США расширили санкции против властей Беларуси – за действия, связанные с прошедшими 9 августа в стране президентскими выборами.

В опубликованном в среду на сайте американского министерства финансов сообщении говорится, что санкционный список пополнен одним физическим лицом и четырьмя структурами – за их роль в фальсификации результатов голосования и насилии в отношении участников мирных протестных выступлений. Указанные в списке лица несут ответственность за подрыв демократических процессов или институтов в Беларуси, подчеркивается в сообщении Минфина.

Под новые санкции попали белорусский Центризбирком, антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси "Альфа", ГУВД Мингорисполкома и минский ОМОН. Также меры введены в отношении первого замминистра внутренних дел страны Геннадия Казакевича.

Санкции предусматривают блокировку всей находящейся в США или под контролем американских граждан собственности и имущественных интересов указанных лиц и структур. Гражданам США запрещено вести дела с попавшими под санкции людьми и организациями, если только иного не предусмотрено исключениями от Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства.

"Белорусский народ беспрестанно стремится к мирному осуществлению своих базовых гражданских прав, а государство продолжает отвечать на это жестоким подавлением", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

В Беларуси уже больше четырёх месяцев продолжаются массовые акции против итогов президентских выборов, победителем которых ЦИК страны объявил Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. При разгонах протестующих ОМОНом сотни людей пострадали, тысячи были задержаны и многие позднее рассказывал о пытках и издевательствах в изоляторах. Также за время протестов несколько человек в Беларуси погибли.

Участники выступлений называют итоги голосования сфальсифицированными и призывают власти к диалогу. Они требуют отставки Лукашенко, освобождения всех политзаключенных и проведения новых выборов главы государства.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом и уже вводили санкции, связанные с последними президентскими выборами.

Сам Александр Лукашенко отрицает, что победил нечестным путём и утверждает, что за протестами стоят "зарубежные кукловоды".