"Важные истории": в Российской академии наук только 7% женщин

Доля женщин в Российской академии наук — 7%: среди 1971 академика и член-корреспондента всего 157 женщин. За всё время существования академии женщины ни разу не занимали в ней один из двух ключевых руководящих постов — президента или ученого секретаря, говорится в исследовании изданий "Важные истории" и студенческого журнала DOXA. При этом большинство выпускников школ и высших учебных заведений в России — женщины. Больше половины преподавательского состава российских университетов — тоже женщины.

Россиянки из академической среды часто сталкиваются со "стеклянным потолком" в РАН. По словам Ольги Вальковой, главной научной сотрудницы института истории естествознания и техники имени С. И.Вавилова РАН, женщины в академии больше занимаются рутиной: "Вся организация конференций, ученых советов, выпуск научных изданий, лаборантская работа — две трети таких работ выполняют женщины. Понятно, что это большая часть того, чем вообще занята наука. Но эта работа, как правило, не считается важной и мало оплачивается".

Высшее ученое звание — профессор — в России тоже чаще присваивают мужчинам. Например, среди всех профессоров в России только 33 % — женщины. За последние шесть лет их доля выросла на 4 %. "Это во многом связано и с историей. Все-таки исторически профессура — исключительно мужская сфера, — рассказывала в интервью The Bell профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. — И в какой университет с большой историей вы ни придете, вы увидите исключительно мужские портреты. Это создает определенную атмосферу, отношение. И некоторое попечительство мы, многие работающие женщины, ощущаем".

По аналогии с профессорским ученым званием, самая высокая ученая степень в России — доктор наук. Судя по диссертациям, опубликованным в каталоге Российской государственной библиотеки (РГБ), количество женщин, защитивших докторские диссертации, в последние 10 лет не превышало 48 % от общего числа защитившихся. Женщины часто останавливаются на получении степени кандидата наук, а до докторской не доходят. Согласно базе диссертаций, в 2019 году женщины защитили 52 % кандидатских диссертаций и 43 % докторских, остальные работы принадлежат мужчинам.