Удальцова арестовали на 10 суток за июльскую акцию против поправок

Тверской суд Москвы в четверг арестовал на координатора “Левого Фронта” Сергея Удальцова на 10 суток за акцию против поправок к Конституции, которая прошла у здания администрации президента России в июле нынешнего года.

Жена оппозиционера Анастасия Удальцова рассказала МБХ-медиа, что суд прошёл без адвоката, который отсутствовал по болезни. По её словам, решение будет обжаловано. Сергей Удальцов объявил голодовку в знак протеста.

Удальцова признали виновным в организации несогласованного публичного мероприятия. 4 июля активисты подавали в приемную администрации в Москве заявления о несогласии с итогами голосования по поправкам в Конституцию и тем, как оно было организовано. Плакатов у них не было, лозунги они не выкрикивали. Никто в тот день задержан не был, однако в августе на Удальцова составили административный протокол, в котором было указано, что "Удальцов разместил в социальных сетях информацию о подаче заявлений в Администрацию Президента 4 июля, тем самым организовав несогласованное мероприятие". Власти ссылаются, помимо прочего, на запрет публичных мероприятий в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.