В Хабаровске задержаны 19 участников акции в поддержку Фургала

Полиция задержала как минимум 19 участников традиционней субботней протестной акции в Хабаровске, передаёт ОВД-Инфо. Троих позднее отпустили. Жители города с июля протестуют против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политики федеральной власти на Дальнем Востоке.

В субботней акции приняли участие несколько десятков человек, передаёт Сибирь.Реалии. Протестующие собрались на площади у здания краевого правительства, а затем прошли по центральным улицам города. Температура воздуха при этом держалась на отметке примерно -18 градусов Цельсия. Активисты выходят на акции уже 169 дней.

Накануне у бывшей супруги бывшего губернатора Ларисы Стародубовой прошли обыски. Следственные действия ведутся в рамках дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь", сообщили ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах. Родственники Стародубовой говорят, что это третий обыск у неё за полгода.