В Хабаровске задержаны 19 участников акции в поддержку Фургала

Полиция задержала как минимум 19 участников традиционней субботней протестной акции в Хабаровске, передаёт ОВД-Инфо. Троих позднее отпустили. Жители города с июля протестуют против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политики федеральной власти на Дальнем Востоке.
В субботней акции приняли участие несколько десятков человек, передаёт Сибирь.Реалии. Протестующие собрались на площади у здания краевого правительства, а затем прошли по центральным улицам города. Температура воздуха при этом держалась на отметке примерно -18 градусов Цельсия. Активисты выходят на акции уже 169 дней.
Накануне у бывшей супруги бывшего губернатора Ларисы Стародубовой прошли обыски. Следственные действия ведутся в рамках дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь", сообщили ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах. Родственники Стародубовой говорят, что это третий обыск у неё за полгода.
- Фургал был задержан в июле в Хабаровске по подозрению в организации убийств предпринимателей 15-летней давности и арестован судом в Москве. Он вину не признаёт и жалуется на давление со стороны следствия. Сторонники Фургала считают его преследование политическим — на выборах главы региона он победил кандидата от "Единой России".
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