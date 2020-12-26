В Петербурге задержаны участники акции у консульства Беларуси

В Санкт-Петербурге, у здания консульства Беларуси, полиция задержала 14 участников акции в поддержку белорусов, выходящих на митинги и шествия против Александра Лукашенко.

Среди задержанных в Петербурге оказался корреспондент сайта Север.Реалии.

Перед задержанием сотрудник полиции с мегафоном призвал всех разойтись. Однако никому из участников не дали уйти - полиция окружила активистов. Задержанных доставили в отдел полиции. Формально им вменяют нарушение антикоронавирусных ограничений.

Днём ранее в ходе очередной акции представители Белорусского землячества в Петербурге получили неформальное предупреждение от полицейских: любое использование флагов, ленточек и других атрибутов протеста, а также скандирование лозунгов будет караться штрафом в четыре тысячи рублей. Запреты сотрудник полиции обосновал 54 федеральным законом, запрещающим гражданам иностранных государств устраивать митинги на территории России.

Белорусы в Петербурге вышли к зданию консульства с требованием отставки Лукашенко уже в 140-й раз.

В самой Беларуси массовые протесты продолжаются с августа, после объявленной ЦИКом победы Лукашенко на выборах президента с результатом в 80 процентов голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала, по данным властей, 10 процентов. При этом кандидатами на выборах не удалось стать целому ряду претендентов, в том числе, арестованному блогеру Сергею Тихановскому и также оказавшемуся за решёткой экс-банкиру Виктору Бабарико.

За время протестов некоторые оппозиционные политики были вынуждены покинуть страну. Но несмотря на преследования и давление, на жёсткие разгоны ОМОНом участников протестов выступления против Лукашенко не стихают. Сам Лукашенко отрицает, что победил нечестно. Он правит Беларусью с 1990-х годов.