В Пермском крае глава района выписал себе премию в 15 окладов 

В Пермском крае глава Большесосновского района Владимир Тресков выписал сам себе новогоднюю премию в размере пятнадцати окладов.

Предложение премировать Трескова поступило на рассмотрение депутатов земского собрания от его же администрации. Лишь двое депутатов при голосовании воздержались, все остальные высказались "за".

Спикер земского собрания Дмитрий Логинов отказался отвечать на вопрос журналистов об итоговой сумме премии главы района, сославшись на "конфиденциальность информации". Со слов Логинова, местный бюджет не понесёт дополнительных затрат, поскольку до этого чиновника ни разу не премировали и он не уходил на больничный.