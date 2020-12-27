Один миллион триста тысяч российских пенсионеров имеют долги по кредитам, на них приходится почти каждое шестое в России неоконченное исполнительное производство по взысканию средств за непогашенные займы.

Всего, по данным Федеральной службы судебных приставов, на 1 ноября текущего года кредитные организации выиграли у россиян 7 миллионов 800 тысяч исков по взысканию долгов.

Ранее сообщалось, что россияне просрочили 12 миллионов 600 тысяч кредитов, взятых как в крупных банках, так и в микрофинансовых организациях. Это рекордный показатель. Число граждан России, которым запрещён выезд из страны из-за невыплаченных долгов, достигло в 2020 году 4 миллионов 100 тысяч.

В сентябре Росстат сообщал, что число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 1,3 миллиона человек и достигло почти 20 миллионов, что составляет 13,5% населения страны.

В июле Владимир Путин подписал указ о "прорывном развитии страны", в котором перенёс планы снизить уровень бедности в два раза на шесть лет. Этой цели планировалось достичь к 2024 году, теперь она перенесена на 2030 год. В Кремле объяснили это "неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой".