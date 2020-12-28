Половина россиян выступила против создания госсистемы биометрии

50% россиян не поддерживают создание российской Единой биометрической системы, только 19% граждан уже разместили в ней свои данные, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Представитель "Ростелекома" сказал РБК, что сегодня существует множество мифов о биометрии "и это порождает ряд страхов и недоверия со стороны граждан". По его мнению, чем больше граждан узнают о том, что такое биометрия, как ее применять и как она может упростить повседневную жизнь, тем больше людей будут готовы ее использовать.
Глава Русского биометрического общества (ассоциация, которая включает в себя крупнейших разработчиков систем распознавания объектов) Данила Николаев считает, что недоверие связано с отсутствием официального и открытого подтверждения надежности той или иной системы. Он подчеркнул, что биометрическое распознавание является вероятностным и подвержено ошибкам, некоторые из них не зафиксированы в юридическом поле.
- Единая биометрическая система работает с 2018 года, в нее можно загрузить фото лица и запись голоса для дистанционного подтверждения личности и получения цифровых услуг, которые ранее оказывались только по паспорту. Оператором является "Ростелеком". В августе этого года в системе были зарегистрированы 150 тысяч пользователей. Сейчас систему используют в первую очередь банки, с ее помощью можно взять кредит или открыть вклад.
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